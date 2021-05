Gobernador se lava las manos por males de Jalisco

Si padece por falta de agua potable, percibe que aumentó la violencia en su colonia o ha respirado el humo de los incendios forestales que recientemente han afectado a la ciudad, hay que responsabilizar al Gobierno federal, aseguró el gobernador de Jalisco.

“No se necesita ser abogado, pero sí conocer un mínimo de nuestra legislación para entender que el combate a la delincuencia organizada es responsabilidad primaria del Gobierno federal. Insisto: no lo digo yo, lo dicen nuestras leyes”.

Durante la Asamblea “Punto Empresarial” de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el mandatario estatal afirmó que los robos le corresponden al Gobierno del Estado, mientras que la violencia, al federal.

“La agenda de lucha y de combate a la delincuencia organizada, no por decisión mía, no como algunos opinadores profesionales y algunos críticos del Gobierno dicen: el gobernador quiere echar la bolita a la Federación. No. Es cosa nada más de revisar nuestras leyes”.

Los incendios que han consumido miles de hectáreas de bosques en Jalisco, agregó, también son responsabilidad federal. “¿Qué instancia de Gobierno es la responsable de cuidar a nuestros bosques? Es la Federación, y no ha dicho una sola palabra”.

Lo mismo dijo con respecto a las grandes obras para tener agua en casa. “¿Quién es el responsable de las grandes obras de infraestructura para el abasto de agua para la ciudad y nuestras regiones?

¿O quién fue el responsable de haber parado la obra más importante para garantizar el abasto de agua hace dos años? Está claramente establecido que las aguas nacionales son competencia de la Federación”.

Concluyó que busca “cerrar filas” con la Federación “con un ánimo de exigir lo que es justo para nuestro Estado”.

JL