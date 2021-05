En su paso como diputado local del PRD (2007-2009) fue crítico con los planes y deuda para proyectos como la Presa de Arcediano. En mayo de 2007, durante una comparecencia del entonces titular de la CEA, César Coll, criticó severamente los proyectos hidráulicos impulsados por la administración estatal.

La Legislatura LVIII, de la que formó parte, aprobó modificar el destino del endeudamiento por tres mil 200 millones de pesos, aprobado en 2003 para la construcción de la Presa de Arcediano. Los legisladores avalaron usar parte de ese recurso para edificar las plantas de tratamiento de Agua Prieta y El Ahogado.

Durante su gestión en el Gobierno de Tlajomulco, el actual gobernador planteó que ese municipio pudiera usar parte del agua que traslada el Acueducto Guadalajara-Chapala (que entonces proyectaba una segunda toma para dar mantenimiento a la primera) y enfrentó el rechazo que entonces externó el SIAPA.

En abril de 2012, y como candidato a la gubernatura de Jalisco, se comprometió a cancelar “de inmediato” los planes de la administración estatal para la construcción de una nueva línea del acueducto Chapala-Guadalajara (Acueducto II). Planteó invertir en las rutas alternas de Atequiza y Las Pintas.

En 2013, tras haber perdido la elección ante el priista Aristóteles Sandoval Díaz, criticó la estrategia del gobernador de realizar mesas de trabajo sobre la Presa El Zapotillo. “No se necesitan mesas de trabajo. Se necesita cumplir la palabra y tener pantalones: no inundar ‘Temaca’ (Temacapulín). Ese fue el compromiso”, dijo entonces.

Con su aval como líder político, en 2013 la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) aprobó una modificación al decreto del endeudamiento contratado para la Presa de Arcediano. Se redireccionaron mil 100 millones de pesos para plantas tratadoras y colectores, y de ese total se entregaron 100 millones a ese municipio.

¿Quién fue el responsable de haber parado la obra más importante para garantizar el abasto de agua hace dos años para que nuestra ciudad pudiera aprovechar el agua del Río Verde? No es que lo diga el gobernador, es que está claramente establecido que las aguas nacionales son un tema de competencia de la Federación

- Gobernador de Jalisco, durante un foro con la Coparmex.

En 2014, en un posicionamiento contra la Presa El Zapotillo, dijo a los habitantes de Temacapulín que “se sintieran tranquilos” y que él era su aliado en la defensa de su tierra. Diputados federales y estatales de MC se sumaron al respaldo. “En mí tienen a un aliado y juntos vamos a defender su tierra y sus derechos”.

Pero en 2017 cambió de postura y apoyó la obra. “La presa ya está hecha y nosotros desde hace mucho tiempo dimos la batalla. Históricamente ahí está nuestra posición. No es de hoy. Lo que decimos es: si ya está construida, ahora tenemos que garantizar el abasto, primero, de Los Altos de Jalisco y de la Ciudad de Guadalajara”.

Para junio de 2017, el alcalde de Guadalajara reiteró el apoyo a la presa con cortina baja y mantuvo su discurso de no entregar agua para León, Guanajuato. Afirmó que el déficit del líquido para los habitantes de la metrópoli era mayor al que reconocía oficialmente el Gobierno del Estado.

En 2019, tras asumir la gubernatura, anunció un acuerdo con su homólogo de Guanajuato para el “aprovechamiento de las aguas del Río Verde”, que según la versión del jalisciense garantiza abasto a Los Altos y al Área Metropolitana y, según el guanajuatense, da el aval para llevar agua a León.

Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato se reunieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para abordar el tema del agua y la Presa El Zapotillo.

Ahí vamos a estar para defender a Temacapulín (una de las tres localidades que serían inundadas con la puesta en marcha de la Presa El Zapotillo). No se necesitan mesas de trabajo, se necesita cumplir la palabra y tener pantalones: no inundar ‘Temaca’, ese fue el compromiso (que hizo el ex gobernador Aristóteles Sandoval)