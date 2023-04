GDL en Bici: Olvidan ciclovías en nuevo proyecto de movilidad de la ciudad

Tras el anuncio de los nuevos proyectos para aliviar la situación de tráfico extremo en la Avenida Adolfo López Mateos, la población de los municipios que conforman el área metropolitana avaló el plan, sin embargo, colectivos como GDL en Bici señalan que quedaron cosas pendientes.

Yeriel Salcedo Torres, integrante de GDL en bici y profesor del ITESO, reconoció que los proyectos son una mejor solución frente al segundo piso que antes estaba propuesto para solucionar el problema del tráfico en Adolfo López Mateos, pero añadió que falta información por parte de las autoridades para definir el total de las áreas de intervención.

“Es un logro que para mí se escuchó a la sociedad, se escuchó a mucha gente que puso voz y que puso argumentos de ¿por qué un segundo piso no era lo correcto? Y hay que enfatizar un segundo logro, por los proyectos, la verdad que también se ve bien el tema de que estén priorizando el transporte público. Creo que eso también es súper bueno y que se busque otro modelo de ciudad ya no basado tanto en el uso del coche, pero también quedan cosas como en el aire o dudas hay dudas a ver”, señaló.

Entre los puntos que consideró importantes están que se descartaron vialidades peatonales dignas, es decir, banquetas amplias e influyentes, la integración de ciclovías y paraderos decentes.

“Hay dudas sobre banquitas y paraderos de transporte público, y es algo que tenemos que hablar de un proyecto integral de accesibilidad o calle completa en Lópz Mateos, que todo el corredor sea una calle completa con banquetas, con paraderos, con ciclovía para que haya opciones. Y es una duda de que Alfaro mencionó que después de San Agustin hacia las cuatas se va a ampliar a seis carriles, ¿esa ampliación incluye banquetas?, ¿incluye ciclovía?, ¿incluye paraderos de transporte público? Es bueno lo que se platicó hoy, pero si no se hace de forma más integral pues son soluciones que no pueden tener el impacto que estamos buscando”, sentenció.



Yeriel añadió que, si bien la iniciativa pretende fortalecer el uso del transporte público, hace falta hacer promoción del uso del mismo y fomentar el entorno adecuado para que las personas prefieran usar el transporte público sobre el particular, indicó que es necesario tomar una perspectiva más humana y centrada en el peatón, que era necesario preocuparse por el usuario de las banquetas.

Finalmente reconoció que los datos iniciales son pocos, pero que es motivo de felicitación que ya haya propuestas sólidas con las cuales pueden trabajar y afinar, por tal motivo, en el caso del Colectivo y de los observatorios vecinales que rodean la zona de la Avenida Adolfo López Mateos se buscará concretar reuniones para ajustar y planificar las demandas y necesidades que podrían implementarse para lograr que los proyectos sean verdaderamente integrales.