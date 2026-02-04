El próximo 9 de febrero arranca el Educational Football Program de la Fundación Real Madrid en Guadalajara en las instalaciones del CODE Paradero, el cual se ampliará hasta 2030 y será extensivo para niños con discapacidad.

Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, explicó que el programa iniciará con 250 niños y se irá incrementando la cantidad de manera mensual. El año pasado, la clínica se realizó del 14 al 18 de julio, con 268 participantes de 10 a 15 años de edad de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado.

"La escuela no tiene un sentido hacia el alto rendimiento o hacía visorías, sino al desarrollo de los niños en temas deportivos y competitivos, pero más allá se busca transmitir los valores que se transmiten a través del deporte y del futbol", comentó.

La funcionaria detalló que las instalaciones del CODE Paradero fueron remodeladas con una inversión superior a los cinco millones de pesos. "Fueron las dos canchas de futbol que tienen medidas profesionales y oficiales, y también estamos invirtiendo en el CODE Paradero para los deportistas que hacen deporte adaptado", añadió.

Blanco Calderón añadió que el programa también será llevado a las escuelas de niños con discapacidad en el próximo mes de abril.

"Eso nos da muchísimo gusto porque lo que queremos es incluir a los niños con discapacidad en el deporte social y en el deporte competitivo", añadió.

Fernando Ortega Ramos, titular del CODE Jalisco, explicó que con estos programas se busca detonar las comunidades.

"Queremos que realmente las oportunidades lleguen a todos los rincones, que lleguen a las niñas y a los niños en todos los municipios", afirmó.

Mauro Garza Jiménez, coordinador estratégico de Desarrollo Económico, explicó que este programa de formación con el Real Madrid se hizo posible con el apoyo del sector empresarial. Empresas como Bluebay, Granvita y Huevo San Juan patrocinarán el desarrollo del programa.

"Es una alianza en donde el sector empresarial respalda y apoya, realmente esta clínica se hace posible gracias al apoyo y la generosidad de empresas que no solamente genera una gran cantidad de empleos, empresas que ponen nuestro nombre a nivel mundial, sino que están comprometidas con el desarrollo social de las y los jaliscienses", comentó.

Garza detalló que la clínica funcionará de manera permanente hasta el año 2030, cuando concluya la administración estatal.

El pasado 20 de enero se anunció el Educational Football Program de la Fundación Real Madrid en Guadalajara. La iniciativa, fruto de la colaboración con True Sports y con el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco, busca consolidar el deporte como una herramienta educativa y de transformación social.

El programa iniciará su actividad con 250 alumnos y alumnas de entre 11 y 15 años, con el objetivo de alcanzar progresivamente los 750 participantes, quienes recibirán formación deportiva basada en valores a través de la metodología de la Fundación Real Madrid.

La inauguración oficial de la escuela está prevista para el 9 de febrero en las instalaciones del CODE Paradero, consolidándose como un espacio de formación deportiva y social.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO



