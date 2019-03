Funcionarios han sido amenazados por la delincuencia, reconoce coordinador de seguridad

Servidores públicos han presentado denuncias por amenazas en su contra y se investigan los casos, informó el coordinador del gabinete estatal de seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, explicó que por el tipo de casos no puede hacer públicos los detalles o decir quién fue amenazado.

Sobre el asesinato de un funcionario del Poder Judicial Federal, el coordinador informó que las áreas encargadas tuvieron conocimiento de los hechos registrados en la colonia Independencia de Guadalajara. Por ser parte de la investigación, no precisó si había una denuncia por amenazas contra el servidor público ultimado.

"No tengo conocimiento de la denuncia, simplemente se entabló conocimiento de los hechos como sucedieron, el homicidio penoso ciertamente de un servidor público del Poder Judicial Federal. Sí las hay (denuncias por amenazas contra funcionarios), no puedo dar más detalles por razones obvias, pero todas son escuchadas con el máximo interés y de todas hay consecuencias que se traducen en el cuidado y protección de los servidores públicos en particular de aquellos que están en el área de seguridad", comentó.

Respecto a los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2018 del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, Tamez Guajardo dijo que son parte del diagnóstico que han realizado y reconoció que su reto es mejorar los niveles de percepción de inseguridad. Adelantó que esperan tener buenas noticias en el informe de indicadores de seguridad del mes de marzo, que presentará la administración estatal.

Añadió que están en contacto con la Secretaría de Seguridad Federal y coordinan la visita que realizará la próxima semana a Jalisco el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que vendrá a evaluar los procesos de seguridad en el estado; comentó que aún está pendiente precisar la agenda y puntos que discutirán.

LS