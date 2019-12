Funcionan operativos y baja contaminación

En 2018, la contaminación que se registró el 25 de diciembre se reconoció como la peor de los últimos 12 años. Llegó incluso a declararse como una contingencia atmosférica fase tres: un ambiente “extremadamente dañino”.

Sin embargo, ayer la calidad del aire se reportó como “regular”.

Hace un año, las festividades navideñas incluyeron tantas quemas de pirotecnia y fogatas que llevaron los registros a 324 puntos Imeca (Índice Metropolitano de Calidad del Aire), mientras que el indicador máximo del miércoles fue de 119, por lo que no se decretó precontingencia o contingencia atmosférica.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) aseguró que la buena noticia se debió a los operativos y trabajos coordinados entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en los cuales se desarrollaron recorridos para detectar y apagar las fogatas que encendió la ciudadanía en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

La Semadet informó que durante el día hubo “buena calidad” del aire (menos de 50 puntos Imeca) en cuatro estaciones, tres con calidad “regular” y tres con “mala calidad”: Loma Dorada, Las Pintas y Santa Fe.

También atribuyó la baja polución a la “colaboración y conciencia” de los habitantes, pues en comparación con el año pasado, cuando se documentaron al menos 372 fogatas que apagaron las unidades de Protección Civil y Bomberos de los municipios, este año fueron sólo 145 en toda la ciudad.

Los operativos se llevaron a cabo para evitar que se decretara alguna contingencia atmosférica, ya que durante el invierno la posibilidad de episodios de mala calidad del aire es mayor debido a la inversión térmica, misma que mantiene “atrapados” los contaminantes en una zona baja, lo que incrementa la exposición a estos agentes nocivos y, en consecuencia, los daños a la salud.

Cohetes y fogatas "prenden" contaminación en 4 puntos

Los vecinos de las colonias más afectadas piden que se eviten las quemas en Año Nuevo; en zonas como Loma Dorada los habitantes percibieron el olor a humo desde la madrugada

Jorge tose en su tienda que se encuentra en la Colonia Insurgentes, cerca de la estación de monitoreo del aire de Loma Dorada.

Lo hace durante la mañana del miércoles, en medio de la neblina que generó el humo de las fogatas navideñas. “Se sentía que raspaba en la garganta”.

Cuenta que desde la madrugada percibió el olor a madera quemada. Los ojos se le enrojecieron, incluso dentro de su hogar.

Cerca de ahí, José Lomelí enfrentó la misma situación. “Se ve mucho esmog por tanto cohete. La gente no hizo caso”.

A las 08:00 horas de ayer, cuatro puntos de monitoreo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) amanecieron con mala calidad del aire: Miravalle, con 102 puntos Imeca (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire); Loma Dorada, con 103; Santa Fe, con 109, y Las Pintas, con 116.

José Alfredo Sandoval, vecino de Miravalle, se sorprendió porque su colonia generalmente está en los primeros lugares de polución en la urbe. Sin embargo, en esta ocasión apenas superaba la mala calidad.

“Ahora amaneció mejor que otro año. Desde la noche se notó. No hubo muchas fogatas y eso fue lo bueno. Otros años era imposible, salías ahorita y llegabas negrito a tu casa”.



En Las Pintas, Samuel Pérez, abarrotero de la zona, coincidió en que no hubo tantas quemas debido a las autoridades. “Andaban los bomberos y varias patrullas. Aquí se vio tranquilo. Aquí no hay ni una marca de cenizas de que hayan hecho”.

En Santa Fe, en Tlajomulco, Juan aseguró que las fogatas navideñas fueron las mismas de cada año y dijo que eso provocó la nata de esmog que se veía en el horizonte.

Él exhortó a la gente a que no lleve a cabo estas acciones en Año Nuevo. “Todos queremos festejar, pero deberían prohibir todos esos cohetitos”.

