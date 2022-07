El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, ayer platicó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en su visita a Jalisco y uno de los puntos que trataron fueron sobre los retenes de la delincuencia organizada que hay en la entidad.

En rueda de prensa luego de culminar su misa dominical del mediodía en la Catedral de Guadalajara, Robles Ortega, señaló que él seguirá moviéndose sin algún tipo de refuerzo o vigilancia extra hacia su persona.

“Yo seguiré moviéndome como ha sido, y como cuando les dije que les compartí la experiencia, yo no fui agredido, amenazado, de decir estoy en peligro, me detuvieron para preguntarme quién soy, qué hago, a dónde voy y cuándo regreso, si a mí no me pasó una amenaza o advertencia, sigo actuando como yo lo hago. No (ofreció mayor seguridad), la que ofrece para todos los ciudadanos, para ustedes y para mí, nada en especial”, comentó.

El purpurado tapatío además especificó que en la plática que tuvo con López Hernández, secretario de gobernación, él aceptó diferentes zonas en las que ha habido retenes de la delincuencia organizada y que ctualmente ya se quitaron, por lo que ahora la preocupación es a dónde se moverán o qué realizarán.

“Él sí reconoció que hay retenes del crimen organizado, reconoció que últimamente de esos retenes de los que yo hablé, no hablamos de más, ya no están presentes, eso me dijo y eso yo lo sabía por reportes de gente de la zona que ya se están retirado los retenes, esta gente (delincuencia organizada) tienen que buscar otras formas, de una manera controlando, pero como retenes ya no están”, dijo.

En conclusión de la plática que tuvo con Adán Augusto, para el prelado es importante la pacificación de México.

“No pasó nada, lo recibí en calidad de Secretario de Gobernación, tratamos el tema de la pacificación que urge a México, del cese de la violencia, del tema de la corrupción impunidad, todos esos temas condicionan a la paz, mientras no se haga cumplir la ley, no se establezca el estado de derecho, vamos a seguir padeciendo todos aquellos brotes de violencia que nos aquejan, sí hay una atención y preocupación de las instancias de gobierno de saber y entender que la paz la tenemos que construir todos, la sociedad, las instituciones no gubernamentales, todas las instituciones, tenemos que poner de nuestra parte para lograr la urgente pacificación de nuestro país”, manifestó.

