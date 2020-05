Floristas de Mezquitán prevén pérdidas elevadas el Día de las Madres

Floristas y comerciantes del Mercado Municipal de Mezquitán, en Guadalajara, señalaron que este 10 de mayo tendrás hasta un 90% de pérdidas debido a las restricciones sanitarias para operar por la pandemia de COVID-19.

“El permanecer cerrados en estas fechas nos afecta mucho porque generalmente el 10 de mayo y el 14 de febrero son las fechas en las cuales las ganancias que obtenemos nos sirven de ‘colchón' por si algo se atora el resto del año. Digamos que, de unos 100 mil pesos de pedidos que nos hacen para ese día o que vendemos a gente que nos compra al paso, yo creo que para este 10 de mayo si acaso llegaremos a los 10 mil”, refirió uno de los vendedores de la zona.

Otro de los locatarios, coincidió en el porcentaje respecto de los pedidos: por cada 10 arreglos solicitados en su local para estas fechas, apenas le habían hecho uno. “No es lo mismo, aunque hayamos puesto el teléfono en las lonas afuera de los locales, o que estemos aquí atendiendo a quienes llegan, la venta más fuerte se hacía ese día y ahora todo va a estar cerrado. A lo mejor también tiene que ver que mucha gente se quedó sin trabajo, pero este 10 de mayo sí va a ser diferente y quién sabe hasta cuándo nos vayamos a reponer”, expresó el comerciante.

Carlos tiene una pequeña florería que entrega pedidos en línea desde hace casi tres años y aunque pareciera que la situación es mejor para él también ha tenido complicaciones. Él refirió que sus pedidos bajaron en un 55% respecto del año anterior, lo cual se traduce en pérdidas de más de 15 mil pesos.

Pero además dijo, la flor y follajes han escaseado por lo cual sus procesos son más lentos pues debe llamar a varios proveedores de los cuales, dijo, muchos no trabajaron.

“De 10 pedidos diarios estamos teniendo 4-5 al día y casi todos son arreglos sencillos, los grandes no los están pidiendo ahorita. Digamos que sí tenemos demanda, pero se nos complica encontrar flor de todos los colores que nos piden o de algunos tipos de flor y eso también nos perjudica porque si les decimos a los clientes que no tenemos, entonces no nos hacen el pedido y lo buscan en otro lado”, finalizó.

Pese a las restricciones, floristas de la zona operan a puerta cerrada para recuperar parte de la inversión hecha en flores, follajes y otros materiales necesarios para la elaboración de los arreglos que suelen vender este día.

“¿Busca flores? Tenemos rosas, girasoles, crisantemos...”, preguntan los vendedores que permanecen afuera de los locales a las personas que transitan por la zona.

A los interesados les explican que las entregas se hacen solo al exterior, pues no permiten que entren a los establecimientos, ya que los inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara permanecen en las esquinas verificando que los establecimientos permanezcan cerrados en cumplimiento a las disposiciones de los tres órdenes de Gobierno, ante la contingencia por el coronavirus.

