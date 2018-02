Fiscalía Anticorrupción en Jalisco requiere más personal

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado requiere al menos el doble de las plazas que tiene autorizadas para empezar a operar con lo mínimo, señaló su titular Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, argumentó que las seis plazas y los 20 millones de pesos que le asignaron en el presupuesto no cubren sus requerimientos básicos, informó que se encuentran revisando el tema con la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf) donde expusieron que sus necesidades de arranque comprenden mínimo tres agentes de ministerio público, nueve policías investigadores y personal administrativo para que funcionen las agencias.

"Estamos partiendo de tres agentes del ministerio público especializados, obviamente con el personal con secretario, actuario y demás. Vamos en el proceso de presentar un programa bastante ambicioso que sabemos muy probablemente no se pueda cumplir este año pero que presentará una idea de lo que queremos ser como institución", comentó. Añadió que actualmente entidades como Nuevo León tienen tres unidades de investigación sobre anticorrupción con 15 agentes de ministerio público.

El Fiscal Anticorrupción refirió que aún no conoce los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta la unidad de investigación contra la corrupción, que dependía de la Fiscalía General y ahora pasará a tutelar su nueva fiscalía, añadió que también solicitó un informe sobre las denuncias de presuntos delitos de corrupción que sigue la dependencia.

De la Cruz Tovar adelantó que espera esta semana presentar su proyecto de reglamento interno para la Fiscalía Anticorrupción, que será el marco regulatorio de su funcionamiento; negó que comprometa la autonomía por no tener una ley orgánica propia.

Recordó que además de investigar casos de corrupción deben aplicar políticas de prevención y promover la cultura anticorrupción.

Descarta cacería de brujas

La fiscalía anticorrupción no emprenderá una cacería de brujas con sus investigaciones, sostuvo Gerardo Ignacio de la Cruz, refirió que no buscará ir por un "pez gordo" para legitimarse.

"Una cacería de brujas no habrá porque no tengo compromiso con nadie, no tengo compromiso con ningún partido no voy a seguir una investigación en contra de alguien por capricho de una persona; pero no puedo evitar que se presenten las denuncias, podrán presentar las denuncias que quieran. No me voy a prestar a ser un instrumento de una cacería de brujas, pero tampoco voy a evadir mi responsabilidad", expuso.

Sobre la denuncia que interpusieron diputados de Movimiento Ciudadano contra el ex secretario de salud Antonio Cruces Mada, por presuntos actos de corrupción, el zar anticorrupción dijo que le tocará personalmente atender esta primera querella, recabar información y acercarse con los legisladores que la interpusieron para darle seguimiento.

SABER MÁS

Facultades del Zar Anticorrupción

Dirigir el funcionamiento en la Fiscalía Especializada.

Investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción; conducir a las policías en la investigación de los delitos de su competencia y ejercer la acción penal ante los tribunales, en esta materia

Coordinar su actuar con las instancias del sistema estatal anticorrupción;

Solicitar a las autoridades fiscales y administrativas, así como a las personas físicas o jurídicas, la información que resulte necesaria para sus investigaciones

Requerir a los particulares la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones.

Supervisar el diseño de esquemas de capacitación, actualización y especialización en la materia de prevención y combate a la corrupción;

Diseñar e implementar proyectos y programas permanentes de fomento de la cultura de la denuncia y la legalidad.

LS