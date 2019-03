Fiscal Anticorrupción admite que faltan resultados, pero se dice satisfecho por trabajo

Con dos personas vinculadas a proceso y ningún funcionario encarcelado, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, compareció ante las Comisiones de Justicia y Vigilancia del Congreso estatal, para presentar un informe sobre lo hecho en su primer año de gestión.

De la Cruz Tovar se dijo satisfecho por el trabajo que ha realizado, aunque reconoció que necesitan dar más resultados. El zar anticorrupción presentó una numeralia de las denuncias que han recibido, destacó que el año pasado conocieron mil 456 casos y en lo que va de este año 145. El mayor número de denuncias se presentaron por presunto abuso de autoridad. Actualmente siguen vigentes 882 carpetas de investigación y se han judicializado sólo seis.

Comparecencia del Fiscal Anticorrupción estatal Gerardo De la Cruz Tovar ante las Comisiones conjuntas de Seguridad y Justicia, Vigilancia y Sistema Anticorrupción que presiden los diputado @EnriqueV01 y @MirzaFloresG respectivamente. pic.twitter.com/35imfyuYGo — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) 6 de marzo de 2019

"Nos queda claro que debemos dar resultados pronto, los números que se ven allí se ven muy malos. Todo mundo lo escuchamos decir que quieren ver personas encarceladas. Cuando yo voy a la lucha libre sino hay sangre de repente como que no me divierto. Acá también queremos ver personas encarceladas, no todos van a quedar en la cárcel, lo importante es que estén presentados ante el juez que estén vinculados y que se les condene", comentó.

El zar anticorrupción mencionó el caso del juez Sergio Peña Sánchez, argumentó que, aunque no consiguieron vincularlo a proceso, y sostener el señalamiento por abuso de autoridad, lograron algo histórico pues llevaron al banquillo de los acusados a un juzgador.

"No se logró el resultado, no se logró vincular y se presentó la apelación inmediatamente. Aún sabiendo que no habíamos ganado en esa audiencia les dije estoy muy satisfecho con el trabajo que realizaron. No lograron vincularlo, pero nadie había hecho eso de sentar a un juez de ese tamaño y formularle una imputación. Entonces no estoy satisfecho con el resultado, pero si con el esfuerzo que realizamos día con día", precisó.

Añadió que consiguieron la vinculación en dos investigaciones, contra un policía y un inspector municipal que aún no reciben condena.

El zar anticorrupción también hizo un recuento de las complicaciones que pasó al comienzo de su gestión por la falta de presupuesto, personal y una sede. Reconoció que para este año tienen recursos suficientes (63.5 millones) lo que dijo los compromete a dar resultados.

Ante los legisladores, el fiscal anticorrupción reiteró la petición de reformar el Código Penal estatal para delimitar los delitos que son de su injerencia y frenar que se le turnen denuncias por casos de tortura. Además, pidió se analice aprobar una ley orgánica propia para la Fiscalía Anticorrupción y se manifestó a favor de otras reformas como hacer imprescriptibles los delitos de corrupción, facilitar las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito o inhabilitar a funcionarios o particulares condenados casos de corrupción.

LS