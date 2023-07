¿Aún no sales de vacaciones? Si estás esperando la gran fecha para salir de viaje o simplemente tu idea es quedarte en casa o disfrutar del entorno urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara te conviene saber que también hay eventos en la Perla Tapatía y los alrededores para disfrutar de las vacaciones, acá te pasamos el dato.

Desde deportes, cine, cultura y festivales podrás disfrutar los más recientes eventos del siguiente fin de semana, muchos de ellos son de acceso libre o con requisitos mínimos por lo que no nada te cuesta redescubrir la ciudad:

Primer festival de alitas “Wings Fest

Si eres fan de unas buenas alitas te informamos que en el Pabellón Cultural Universitario tendrá lugar el primer festival de este platillo con música en vivo, algunas chela y como no pueden faltar muchas alitas. Habrá distintos concursos como hot wings challenge, deep dip in ranch, carrera de botargas y más, no te tienes que preocupar por los niños porque habrá área infantil.

Solo será por un día, el 29 de julio, de 11:00 a 24:00 horas y la entrada es libre con pulsera que puedes conseguir en cualquiera de los Wing’s Army de Guadalajara.

Fungi People, aprende a recolectar y cocinar hongos

Una experiencia poco usual, pero muy útil y divertida si te gustan los días de campo es el proyecto de Fungi People donde pasarás el día buscando hongos comestibles en Juanacatlán, Municipio de Tapalpa, que después podrás probar en cocina tradicional de la región.

El evento tendrá lugar el 29 de julio a las 7:00 y se extenderá hasta las 17:00 horas, en este caso tiene un costo de $1,380 pesos por persona

Festival de la Cerveza Tlaquepaque

Si tienes calor puedes darte una vuelta por Tlaquepaque y tomarte unas cervezas bien frías. Habrá bandas locales, podrás asistir a catas y charlas sobre la producción, no tienes que preocuparte por los niños pues contará con una zona infantil.

El evento transcurrirá dentro de la Plaza de las Ciudades Hermanas de Tlaquepaque durante el fin de semana que entra y con un horario de 12:00 a 24:00 horas, únicamente se solicita un donativo de dos a cuatro alimentos no perecederos para el DIF Tlaquepaque por persona.

Vendimia en Quinta Fabiana

Hablando de destilados, ¿Te gustaría conocer el proceso que va desde la Vid a las botellas de vino?, puedes ir a pisar las uvas que hay en la Quinta Fabiana, se encuentra no muy lejos de la ciudad y podrás tomar un recorrido guiado y conocer más sobre la producción de la vid. También podrás ser parte de catas, degustaciones y maridajes.

Habrán recorridos este fin de semana entre un horario de 14:00 a 18:00 horas, solo se pide una cuota de recuperación de $450 pesos por persona.

Visita nocturna a luciernagas

Por si no te has enterado hay un santuario muy cerca de Guadalajara donde las luciérnagas son las principales protagonistas, ya ha comenzado la temporada de avistamiento y te garantizamos que es una experiencia increíble y muy romántica en el Parque Ecológico Huilotán, a hora y cuarto de Guadalajara.

Los recorridos salen desde Plaza Patría a las 15:30 horas y tienen un costo de $750 pesos por persona, puedes saber más detalles en el siguiente enlace: https://guadalajarasecreta.com/donde-ver-luciernagas-guadalajara/

Final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil

Si eres de deportes, en particular del baloncesto, te notificamos que el equipo femenil local de Guadalajara “Los Astros” se enfrentarán a las Adelitas de Chihuahua para buscar el bicampeonato, puedes apoyar al equipó desde su casa en el Estadio de los Astros el próximo 30 y 31 de julio a las 15:00 y 20:00 horas horas respectivamente, el costo para ingresar al estadio es de Desde $100 pesos

Festival de Rock en la Vía Recreativa

Finalmente a lo largo de toda la vía recreactiva de Zapopan de este domingo habrá 14 bandas tocando en varios escenarios distintos distribuidos entre el Parque El Polvorín, Plaza Patria, el Metro, Parque la Calma, ya sea que vayas de compras, de paseo o que simplemente te los topes, puedes disfrutar de un rato de rock para salir de la rutina.

Puedes ver información más detallada en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/ViaRecreActivaZapopan/posts/pfbid028Do2Awio2QUs5xeP29cw4scZ4rgFiw21fbkyWtsfndsohjyQnve2dFeRtatw3X5tl