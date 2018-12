Federación castiga a la UdeG; perfilan un incremento menor a la inflación

La Universidad de Guadalajara (UdeG) tendrá una reducción real de 3.4% en la asignación de recursos que recibirá, según el Proyecto de Presupuesto de la Federación que revisa la Cámara de Diputados.

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo Padilla, informó que, en la propuesta que recibieron, a la UdeG se le asignan cinco mil 773 millones (apenas 40 millones más que este año), lo que no cubre el ajuste por la inflación y no sería suficiente para cumplir con obligaciones como el aumento salarial de ley para el personal.

“A la Universidad de Guadalajara no se le contempla ni siquiera el aumento inflacionario, son 20 millones de pesos solamente de aumento. Se incumple con la aportación que le corresponde a la Federación”, explicó el legislador. Acentuó que a la casa de estudios le corresponden poco más de cinco mil millones de pesos de subsidio federal ordinario.

Agregó que buscarán negociar posibles reasignaciones en ese y otros rubros, como la inversión en infraestructura para municipios, pero apuntó que la bancada mayoritaria de Morena presiona para que el paquete presupuestal se apruebe por la vía rápida esta misma semana sin mayores modificaciones.

El diputado y exrector de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que MC busca negociar posibles reasignaciones, pero advierte que Morena pretende aprobar el presupuesto esta semana. EL INFORMADOR/Archivo

Recuerdan compromiso de AMLO

El rector de la UdeG, Miguel Ángel Navarro, afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se había comprometido ante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) a aprobar un presupuesto con el ajuste inflacionario para todas las universidades públicas del país.

La UdeG proyectaba acceder a alrededor de 14 mil millones de pesos (sumando recursos federales y estatales). Actualmente se requieren fondos para proyectos como la remodelación del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), concluir el plantel de la preparatoria en San José del Valle, en Tlajomulco, otro en la zona wixárika y el Museo de Ciencias Ambientales.

Por otra parte, Bravo Padilla detalló que en el caso de los fondos del Ramo 23, se reduce una quinta parte y se suprimen todas las bolsas que iban a municipios por las presuntas prácticas de corrupción.

“Suprimen el Ramo 23 bajo el supuesto de que había moches, lo que no explican es que los moches solamente son posibles si Hacienda colabora en la mecánica. Si se aprueban recursos para municipios y Hacienda garantiza que el ejercicio de ellos no los hará vulnerables a la corrupción, no tiene por qué haber moches”, concluyó.