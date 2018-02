Familiares de italianos piden que no se les criminalice

Que primero los encuentren y después los señalen, dijeron familiares de los tres italianos desaparecidos en Tecalitlán, después de que la Fiscalía General divulgó este martes que uno de ellos tenía antecedentes por fraude en Campeche, manifestó Gaetano Cimmino, sobrino de Raffaele Russo.

“Mi petición es que primero lo encuentren y después lo condenen si es el caso, que la Fiscalía no diga cosas malas solo porque no es capaz de encontrarlos”.

Cimmino lamentó que las autoridades locales no avancen en las investigaciones para su localización, y que en su lugar hayan revelado tales antecedentes, los cuales negó.

“La Fiscalía tiene ese caso desde el primer día, y como no han movido ni un dedo desde entonces, quiere ahora enfocarse en los antecedentes de Raffaele Russo, que no es un mafioso, no es un criminal, solo es un vendedor ambulante”.

Sin embargo, el fiscal General, Raúl Sánchez Jiménez, explicó que es fundamental que los familiares revelaran las actividades que realizaban los tres desaparecidos, que no eran turistas sino comerciantes, para poder buscarlos en los lugares adecuados.

Ahora, la Fiscalía amplió la investigación a otros estados a quienes pidieron apoyo.

“Tenemos estados colindantes como es Michoacán y Colima y tenemos obligación de buscarlos no solo en esos estados sino en toda la República Mexicana, por esa zona es donde colindamos y pedimos colaboraciones”.

Hasta el momento las autoridades no han acreditado aún que hayan sido detenidos por policías de Tecalitlán, quienes recién fueron trasladados este miércoles a la Academia de Policía en Guadalajara para su capacitación. A todos excepto al director, que aún no localizan porque al parecer estaba en día franco.

Raffaele Russo, su hijo Antonio y su sobrino Vincenzo Cimmino desaparecieron el 31 de enero en Tecalitlán. Se denunciaron los hechos al día siguiente, donde se señaló la posible participación de la Policía Municipal.

Y aún sin reportar avances en la localización, este lunes la Fiscalía reveló que Raffaele Russo había sido detenido en 2014 en Campeche tras ser señalado por presunto fraude, por la venta de maquinaria de prestigiosa marca que resultaba ser de mala calidad.

