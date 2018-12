Falta mucho por hacer para erradicar el Sida: Salud Jalisco

El director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Estatal, Mario Márquez Amezcua, afirmó que aún queda mucho por hacer para erradicar el Sida.

En la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, es una fecha para recordar a los millones de personas que han perdido la vida debido a padecimientos relacionados con esta enfermedad.

Agregó que muchas de ellas murieron porque no tenían acceso a los servicios relativos al VIH por el estigma, la discriminación o la criminalización.

En representación del secretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah, Márquez Amezcua señaló que este 2018 se celebran 30 años del activismo y solidaridad bajo la bandera del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, en defensa del acceso universal a los servicios vitales para tratar y prevenir el VIH.

Indicó que en este Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA, el programa conjunto de las Naciones Unidas lucha para que las personas conozcan su estado serológico respecto del VIH. En 2017, 9.4 millones de personas no estaban al tanto que vivían con una enfermedad potencialmente mortal, pero tratable.

"Si las personas no conocemos nuestro estado serológico respecto al VIH, aquellas que viven con el VIH no pueden empezar tratamiento y aquellas que son cero negativo no pueden adquirir los conocimientos y las habilidades que necesitan para seguir ese camino, si las personas no conocen su estado serológico no pueden protegerse ellos mismos, ni a sus familias o a sus parejas.

"Si nosotros no conocemos el estado serológico, no podemos realmente luchar contra este estigma y discriminación", comentó.

Finalmente, reconoció al personal que trabaja en el Coesida por los seis años de trabajo que han reflejado el avance en la prevención del VIH-Sida en Jalisco.

Por su parte, el secretario técnico del Coesida, Ariel Eduardo Campo Loza, señaló que Jalisco se encuentra a la vanguardia en materia de prevención, protección y detección del VIH-Sida, ya que el 98 por ciento de las personas diagnosticadas con el padecimiento en la entidad, se encuentran bajo tratamiento.

Añadió que durante este sexenio se han diagnosticado un promedio de 130 casos anuales de VIH-Sida, lo que representa un 66 por ciento menos que el sexenio pasado.

Además, señaló que Jalisco ocupa el lugar 24 a nivel nacional en cuanto a la tasa del VIH-Sida y también se encuentra en uno de los últimos lugares en el país respecto a la mortalidad de esta enfermedad, con apenas 0.8 por cada 100 mil habitantes.

Durante su intervención, destacó que el 60 por ciento de las personas que padecen VIH-Sida son diagnosticadas en etapa temprana, y agradeció la labor que realiza la sociedad civil organizada, ya que sin su apoyo estos logros no habrían sido posibles.

"Esto habla del reflejo que tenemos como organización gubernamental con respecto al control del Sida en el Estado y nuestra articulación con las asociaciones civiles, que sin ellas no habría estos resultados", expresó

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud Estatal, hasta noviembre de 2018, el número acumulado de casos de VIH y de sida es de 16 mil 362 casos, de los cuales 18 por ciento son mujeres, mientras que 64 por ciento de los casos se concentran en la población de 25 a 44 años.

La frecuencia de casos de VIH y Sida, según factor de riesgo en el 92 por ciento de los casos por vía sexual, el seis por ciento corresponde a la vía sanguínea y el dos por ciento a vía perinatal.

Se indicó que seis mil 378 pacientes activos en la plataforma en línea de pacientes que viven con VIH en Jalisco: mujeres mil 129, hombres cinco mil 195 y mujeres trans 14. Cinco mil 999 personas en tratamiento: mujeres 899, hombres cinco mil 86 y mujeres trans 14.

SC