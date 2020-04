Falla prueba de COVID-19 y la obligan a regresar por otra

El pasado jueves Laura acudió al Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara para que le aplicaran la prueba RT-PCR en busca de confirmar o descartar un posible contagio de COVID-19.

Le dijeron que tenía que esperar entre 24 y 72 para conocer los resultados y la mañana del domingo decidió llamar nuevamente a la línea para saber qué había ocurrido con su prueba, pues hasta entonces no le habían informado nada, pero quien la atendió le dijo que por ser fin de semana habían reducido el personal que analiza las tomas.

“Yo entendí la situación por ser fin de semana, pero ya en la tarde me volvieron a llamar para decirme que habían tenido problemas con mi prueba, que, al ser dos tomas, una de nariz y otra de boca, una había salido positiva y una negativa, pero que así no podían darme los resultados y debía ir a hacérmela de nuevo”, contó Laura.

Este lunes acudió de nueva cuenta con su esposo para la nueva toma de muestras y nuevamente deberá esperar hasta 72 horas para ver si en esta ocasión la prueba funciona, pero están por cumplirse dos semanas de que Laura comenzó a presentar síntomas de coronavirus “En lo que tengo resultados se van a hacer los 15 días que se supone dura la enfermedad”, lamentó.

Pese a ello, Laura requiere saber los resultados de la prueba realizada por medio de la estrategia Radar Jalisco (ya que en la línea de coronavirus del Estado no quisieron aplicarle la prueba por no presentar al mismo tiempo los tres síntomas principales) para saber, en caso de que resultara positivo, qué es lo que ocurre después de contraer el virus o si deberá tener cuidados especiales posteriores.

Pero lo más importante es que Laura no se ha recuperado y necesita los resultados para que pueda ser atendida por un médico ya que hasta ahora no ha conseguido que la revisen, pues debido a que la sintomatología, le piden un documento que compruebe que no contrajo coronavirus. Mientras tanto ella continúa con malestares, trabajando desde su casa y con miedo de poner en riesgo a su bebé y a su suegra, quien forma parte del grupo considerado como vulnerable a esta enfermedad.

Hasta el momento, la estrategia Radar Jalisco suma 698 pruebas PCR, de las cuales 27 han resultado positivas, 619 han quedado descartadas y 52 fueron reportadas como sospechosas, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Jalisco, presentado este martes a las 17:00 horas.

El secretario Fernando Petersen no informó sobre cuántas de estas pruebas han resultado fallidas, sin embargo, aseguró que es “una cantidad mínima” y que esto es normal debido a que, por diversos factores, algunas de las tomas no reaccionan como debieran.

“Como cualquier situación humana habrá algunos datos que nos digan que la prueba tuvo que repetirse. Es importante decir que esto va a depender a veces de la muestra, de que tenga material suficiente de material biológico. Hay algunas pruebas que no corren de manera adecuada en el gel que se aplica o en su preparación, pero esto no significa que no está bien, sino que haya una muestra mayor”, finalizó el secretario.

