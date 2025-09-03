Expo Guadalajara tendrá salón en honor a Fernando Aranguren Castiello

Uno de las figuras más importantes del sector empresarial de Jalisco tendrá un recinto en su honor en Expo Guadalajara. Se trata de Fernando Aranguren Castiello quien contará con un salón dedicado en su honor en los próximos días.

El presidente del Comité Técnico, José Andrés Orendáin de Obeso, explicó que a partir de octubre del siguiente año el Salón de Eventos llevará el nombre de este empresario para visibilizar su legado como empresario, filántropo y visionario.

"A pesar de haber tenido una vida breve, fue un ejemplo de liderazgo, demostrando que las empresas no sólo generan crecimiento económico sino que también pueden impulsar al desarrollo social", dijo.

Para finales de octubre se prevé realizar una ceremonia en el marco del aniversario de su fallecimiento para lo cual ya se trabaja en colaboración con su familia para que el homenaje esté a la altura del legado del líder empresarial.

¿Quién fue Fernando Aranguren Castiello?

Fernando Aranguren Castiello fue un destacado empresario de la ciudad que fue asesinado por movimientos sociales siendo un ejemplo de la libertad del empresariado mexicano.

El empresario fallecido en 1973 fue en su momento el gran ideólogo del sector privado de Jalisco. Murió a los 37 años de edad.

