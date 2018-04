Expertos ven conveniente peritajes independientes en caso de estudiantes

Aunque puede ser un "arma de doble filo", sí es conveniente llevar a cabo peritajes independientes sobre los hallazgos de evidencia en el caso de las desapariciones de los tres estudiantes en Tonalá, manifestaron expertos consultados. Estos estudios podrían evidenciar errores en los resultados publicados por las autoridades que las obligarán a presentar resultados más certeros para los familiares.



"Si entran peritos extranjeros o particulares a lo mejor no se llega a una conclusión diferente, a lo mejor se genera una nueva duda, pero el hecho de poder estar en la búsqueda de una justicia real y una claridad en la presentación de los datos a veces para las víctimas secundarias, que es la familia, es muy reconfortante", explicó Diana Margarita Gómez Mariscal, académica de la UNIVA especialista en Psicología Jurídica y Ciencias Forenses.



Tras la presentación el pasado lunes de resultados en las investigaciones sobre la desaparición de Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marco García, el pasado 19 de marzo en Tonalá, diversos colectivos de víctimas y organizaciones manifestaron la necesidad de llevar a cabo peritajes independientes.





"Insisto, a pesar de que pueda no cambiar los resultados, el hecho es que la familia tenga la certeza de justicia, que se agotó hasta la última posibilidad en esta búsqueda de saber qué fue lo que sucedió con los chicos, por eso es que valdría la pena (realizar peritajes independientes) a pesar de que puede ser un arma de doble filo".



Rogelio Barba, académico de la Universidad de Guadalajara, coincidió con Gómez en esta conveniencia. "Los familiares, tengo la seguridad de que no están conformes con los peritajes que presentó el gobierno, Fiscalía, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ellos tienen derecho como lo dice la Ley General de Víctimas, a la verdad, en ese sentido si no los convencieron



Sin embargo, el llevar a cabo este tipo de peritajes es que son muy costosos y correrán a cargo de los particulares. "Aquí el problema es que es muy caro. No sé en qué se basaron los peritos del IJCF, sé que son muy competentes, personas serias con gran responsabilidad, no hay duda, pero en qué se basaron para poder determinar que efectivamente fueron diluidos en ácido".



En este sentido, Gómez Mariscal, consideró que la presentación de los resultados de Ciencias Forenses, al tener por cierto que los análisis de ADN pueden llevar semanas, fue precipitada al salir a confirmar sin haber concluido con los estudios. Esto, tras declarar las autoridades el lunes que aún no concluían los estudios sobre más de 20 muestras que aún faltaban.



"Ese es el punto, yo no dudo que estén haciendo su trabajo con las mejores intenciones posibles, pero uno no puede afirmar, cuando es una investigación criminal, que porque tienes el pelo de alguien puedes afirmar que ya lo encontraste".



La frase:



"Creo que se terminó este análisis con una inmediatez porque necesitaban dar una respuesta o un resultado público, y entonces hasta ahí lo dejan, entonces falta ser un poquito más duros cuando se va a salir a afirmar públicamente algo. Ellos mismos mencionaron que les hacen falta evidencias pero ya se aventuraron a dar una certeza de que están muertos y fueron diluidos en ácido."



Diana Margarita Gómez Mariscal, académica de la UNIVA.

