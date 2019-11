Existe riesgo de fuga de Cruces Mada: fiscal anticorrupción

La posibilidad de que el exsecretario de salud del Estado, Antonio Cruces Mada, se fugue está latente desde que dejó su cargo público, señaló el fiscal anticorrupción Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar.

Recordó que desde mayo pasado el ex funcionario ha promovido 15 amparos para tratar de frenar la investigación en su contra y dijo que, aunque actualmente tiene una suspensión vigente para evitar su detención, tarde o temprano tendrá que acudir a la audiencia de vinculación.



"El riesgo de fuga se ha dado siempre, prácticamente desde que terminó su actividad y la terminó envuelta en señalamientos; desde ahí ya podía darse que se fugara. Hemos utilizado todas las estrategias que jurídicamente nos corresponden, si mañana o pasado se fue del país, también existen solicitudes de colaboración internacional y lo buscaremos por conducto de otras instancias", expuso.

El zar anticorrupción evadió comentar si elementos de la policía investigadora vigilan a Cruces Mada, dijo que no puede dar detalles de sus estrategias.

Sobre los señalamientos hechos por el abogado defensor del exfuncionario que advirtió excesos en el actuar de la Fiscalía Anticorrupción, De la Cruz Tovar negó que hayan incurrido en alguna anomalía, argumentó que la detención era procedente porque no existía notificación del amparo otorgado.

"Es más fácil echarle la culpa a los demás que reconocer un error, yo creo que va a ser muy difícil para el abogado explicarle al doctor (Cruces) por qué no le entregó oportunamente las copias de la suspensión, por qué decidió irse a una comida en lugar de entregárselas. La verdad es que si hubiera tenido las copias el doctor no hubiera pasado nada de esto. Hay formalidades en la ley, las notificaciones no se hacen por cualquier persona, sino por el representante del juzgado, y cuando hablamos de una copia certificada no es una imagen de Whatsapp, hablamos de un documento con firma autógrafa y con sellos en original. El mal rato que pasó el doctor lo pasó porque su defensor atendió otra situación", precisó.

Añadió que el proceso sigue y que el tiempo que lleve dependerá de la estrategia del ex secretario y si quiere seguir alargando el asunto con recursos jurídicos. Recordó que en otros casos como el de los ex secretarios de desarrollo social o el de los ex directivos del Instituto de Pensiones; aunque fueron vinculados a proceso están en libertad, con algunas restricciones.

Firman convenio

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco firmó un convenio de colaboración con la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol (ADEMEBA) y la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción; para apoyar la transparencia del manejo de recursos y los protocolos de las asociaciones estatales de la ADEMEBA.

