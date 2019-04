Ex magistrados siguen proceso judicial por pago de "bono" de retiro

En sesión del pleno, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) fue notificado de un nuevo emplazamiento judicial derivado del juicio de amparo promovido por el ex magistrado Ernesto Chavoya Cervantes, que reclama el pago de su haber de retiro. Se solicitó al STJ y a la Secretaría de Hacienda del estado que informen las medidas que han tomado para tener la suficiencia presupuestal y realizar el pago.

En total, son doce los ex magistrados a los que les adeudan esta prestación, han ganado amparos Chavoya Cervantes y el ex juzgador Bonifacio Padilla González. El Poder Judicial reportó que, en enero pasado, pagó cuatro millones 30 mil pesos al ex juzgador Guillermo Guerrero Franco. Para acceder a este beneficio, el ex magistrado recurrió al amparo, porque por falta de fondos pasaron casi dos años para que se le entregara el "bono".

El haber por retiro es una prestación a la que tienen derecho los magistrados que dejan el cargo. Se les entrega una bolsa equivalente al sueldo de un año, más 14 días de salario por cada año de trabajo. De acuerdo con información obtenida vía transparencia, de 2016 a la fecha, el Poder Judicial del Estado ha pagado 30 millones 405 mil pesos en "bonos" por retiro a nueve ex magistrados

En la misma sesión se autorizó licencia con goce de sueldo al magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández que informó deberá ausentarse de sus funciones, durante cuatro días, por motivos de salud.

LS