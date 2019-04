Darán ampliación presupuestal al Supremo Tribunal y al IEPC

Para dar recursos adicionales al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron hacer modificaciones al presupuesto estatal. Al Supremo Tribunal se le autorizaron 35 millones más y al IEPC 14.1 millones de pesos.

El diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, presidente de la comisión, explicó que la entrega de presupuesto adicional se autorizó, a propuesta del gobierno estatal, porque ambas dependencias cumplieron con aplicar medidas de austeridad tras el recorte que tuvieron este año. En el caso del STJ el recurso será para el pago de servicios personales y para el fortalecimiento y atención de contingencias laborales.

"Son 65 millones de pesos los que se ahorrarán en el Supremo Tribunal en este año, pudimos comprobar las acciones de austeridad, redujeron el número de secretarios, ya no se les paga celular y el impuesto sobre la renta no solamente a los magistrados sino a todos los empleados y ya no se les subsidia", expuso.

En el IEPC la bolsa de 14 millones 171 mil pesos se utilizará para cubrir los pagos derivados del despido de 61 empleados, aplicado como parte de su plan de austeridad. Los fondos adicionales para el Instituto se le recortaron a la partida 1131 de la Fiscalía del Estado correspondiente al pago de sueldo base.

El dinero adicional para el STJ se le recortó a la partida 3252 de la Secretaría de Hacienda destinada para el arrendamiento de vehículos. Con la ampliación que recibirá, el Supremo Tribunal ejercerá este año 494.3 millones de pesos. No se incluyeron los recursos para el pago de haber de retiro que está pendiente de entregar a 12 ex magistrados. Para cubrir los "bonos" pendientes, el Poder Judicial calculó que requieren 65 millones de pesos.

