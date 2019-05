Estudiante somete a presunto ladrón de carteras en Guadalajara

Luego de que un joven de 22 años se diera cuenta que un hombre le había quitado su cartera a bordo de una unidad del transporte público de la ruta 629, decidió seguir al sujeto y confrontarlo para detenerlo y ponerlo a disposición de elementos de la Policía de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron en la Minerva, donde luego de darse cuenta que su mochila estaba abierta y que ya no tenía su cartera, decide tomar del cuello al sujeto y seguirlo mientras baja de la unidad. El hombre avienta la cartera a la vialidad y el muchacho se le deja ir a los golpes con la intención de detenerlo.

A los minutos, el secretario de Transporte Diego Monraz, quien iba pasando junto con un elemento de seguridad en un vehículo, ven el hecho y deciden bajarse para apoyar al joven, fueron ellos quienes logran someter al presunto carterista y ponerlo en disposición de los elementos de la policía de Guadalajara.

Monraz Villaseñor, explica que el detenido llevaba carteras, celulares de dama y de hombres y que el joven sí haría la denuncia correspondiente para que el sujeto no lograra salir a las calles y nuevamente delinquir.

“Al no presentar denuncia son cifras negras que no dan certeza del tamano puede salir al día siguiente el delincuente por falta del denunciante, por eso es tan importante la denuncia”. No podemos esperar que el ciudadano reaccione de manera tan positiva y tan participativa si tampoco ve de la autoridad las herramientas básicas para hacerlo”.

Por su parte, explicó que con el nuevo modelo de pago electrónico y de monitoreo se buscará incorporar medidas de atención para la seguridad de los usuarios del transporte público e incorporar a las unidades del C5 para una pronta operación y evitar que sean los ciudadanos quienes detengan a los delincuentes y si no que desde las unidades se puedan prevenir o actuar.

Agrega que una herramienta básica es que las unidades del transporte público en un 100% tengan un sistema electrónico de monitoreo y adelantó que este por fin se está logrando.

El sujeto quien no traía un arma consigo, fue sometido y entregado a las autoridades y ya será el Ministerio público quien designe la culpa.

