Estiman que 10 mil personas en Jalisco necesitan cannabis medicinal

A pesar de que no se tiene un dato exacto, el movimiento 4:20 de Guadalajara estima que alrededor de 10 mil personas en Jalisco requieren cannabis para mejorar su calidad de vida y minimizar los síntomas de las enfermedades que padecen.



"Estimamos que unas 10 mil personas se verían beneficiadas si ya tuviéramos la reglamentación. Todavía es difícil que alguien que la utiliza nos diga. Además, todavía no sabemos todos los beneficios que tiene el cáñamo porque son muchísimos componentes y se podría hacer una fórmula especial para cada persona'', señaló Carlos Cervantes, coordinador del movimiento.



Recordó que entre noviembre y diciembre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) debe tener lista la reglamentación para el cannabis medicinal, con lo cual se podrán comenzar los protocolos de investigación.



Esto, lo dijo en la celebración del Aniversario de la Llegada del Cannabis a América, el cual venía con los españoles. Este evento fue organizado por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG), en donde su secretario, Enrique Velázquez, señaló las ventajas de la legalización de la mariguana.



"Se va a poder regularizar quién consuma la mariguana, va a beneficiar a personas que sufren Parkinson, quienes tienen epilepsia y a aquellos que sufren una enfermedad terminal, para que deje de tener dolor, porque la morfina paraliza el intestino y la mariguana no tiene este efecto y los hace reír, los mantiene bien en la última etapa de su vida".



Los dos expertos, en conjunto con Leopoldo Rivera, director de la revista Cáñamo, confían en que, luego de la legalización de la mariguana medicinal, no pase mucho tiempo para que se despenalice su uso recreativo.