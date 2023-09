Especialistas en la Salud realizan propuestas de mejora para Jalisco

La diputada local María Padilla Romo lideró una reunión sobre salud llamada "Escucha Jalisco", en la que participaron médicos, investigadores y expertos en salud. Durante el evento, mencionó que el objetivo era que todos pudieran compartir sus experiencias desde sus respectivas perspectivas Y generar propuestas que pudiesen llevar al Congreso.

“La finalidad es que ustedes puedan narrar lo que se vive desde cada una de sus trincheras, y nuestra tarea es escuchar para hacer gobierno y surjan las iniciativas que a nivel legislativo podamos llevar al pleno del congreso”.

El Dr. Jorge López, quien es especialista en medicina familiar, resaltó que las plataformas electrónicas relacionadas con la atención médica en Jalisco no están actualizadas y carecen de información. Él enfatizó la necesidad de cambiar el sistema de salud y criticó que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) no esté alineada con las estrategias del gobierno federal.

“Hay un grave problema en el tema preventivo, detección a salud, atención y seguimiento”.

También mencionó que en Jalisco hay 525 centros de salud, pero que no funcionan al máximo de su capacidad y que no tienen indicadores de seguimiento. Además, señaló que más de 3 millones de los más de 8 millones de habitantes de Jalisco no tienen acceso a servicios de seguridad social.

“No hay registro de atención y seguimiento de los pacientes, no hay un envío oportuno de un paciente grave a un hospital en una urgencia, faltan medicamentos, personal médico, material de curación ni transparencia en los gastos”.

Su propuesta incluyó cambios en la organización de las 13 regiones de atención médica, la coordinación entre centros de salud y hospitales regionales, y la alineación de Jalisco con el plan nacional de salud en los tres niveles, para abordar problemas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, entre otros.

En el uso de la voz, el Dr. Oscar García Lomelí anestesiólogo, habló de la importancia de la medicina de urgencia para salvar vidas. Explicó que de cada 10 accidentes 8 dejan secuelas, y entre más rápido reciba atención, las secuelas y la calidad de vida es muy modificable.

"En el estado los servicios médicos de urgencia presentan una grave problemática, demoran o no llegan los servicios de atención, no hay equipo, material, unidades. En caso de peligro de vida, falta comunicación con hospitales de otros niveles".

Propuso hacer rezonificación de las unidades de cruz verde, agregó que es importante mejorar las condiciones de los médicos.

Por su parte el Dr. Federico Mendoza resaltó la problemática de trasplantes de órganos y la formación de médicos especializados para realizarlos. Dijo que hay poca cultura de donación, un paciente en México tiene una lista de espera de 4 o 5 años y hay una lista de espera que supera los 20 mil personas y solo se realizan 4715 trasplantes.

La asociación civil “Un milagro para Romina” a través de Luis Jaime Delgado, resaltó la importancia de los diagnósticos de detección temprana para los niños con discapacidad. Pidió la creación de redes de apoyo para padres que tienen hijos con alguna discapacidad, acceso a especialistas, y programas de apoyo y atención a los padres y madres cuidadores.

La psicoterapeuta Cristina Oetling Ladrón de Guevara reflexiono sobre la salud mental. Afirmó que existen muchas enfermedades mentales que no son atendidas en la ciudad y en el estado.

