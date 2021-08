Especialista responde dudas sobre COVID-19

El epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara y doctor en Salud Pública, Carlos Alonso Reynoso, respondió a lectores de este medio algunas de las dudas más frecuentes sobre las vacunas y contagios de COVID-19

—¿Cuánto tiempo después de la aplicación crea anticuerpos la vacuna Sputnik?

Todas las vacunas tienen un promedio distinto, pero con la dosis de Sputnik son entre 18 y 22 días aproximadamente.

Javier Armando Salas

—Pasaron dos meses entre mi primera y segunda dosis de Sinovac, ¿sirvió para crear anticuerpos o se perdió la protección?

Sí sirvió. Se ha demostrado que, aunque se alargue la aplicación, la vacuna funciona y es útil para prevenir los contagios de COVID-19.

@Alexasaucedat

—¿La vacuna Cansino sí protege? ¿Por cuánto tiempo?

Sí se considera que la vacuna da inmunidad, de acuerdo con los últimos resultados, de hasta ocho meses, sin embargo, los estudios son preliminares.

@Marthaermz

—¿Por qué no se reconoce la efectividad de la vacuna Cansino?

No se han publicado los resultados de la fase tres del ensayo clínico en una revista de divulgación científica para que puedan ser considerados por parte de la comunidad científica.

@arceo1349

—¿La vacuna Cansino es tan efectiva como la de Pfizer?

No se puede comparar la eficacia de las vacunas, porque ésta se calculó durante los ensayos clínicos hechos por los laboratorios farmacéuticos fabricantes, y los ensayos se elaboraron en contextos, tiempos y poblaciones diferentes.

@nataliadberumen

—Me vacuné con Cansino ¿Es viable registrarme para AstraZeneca o alguna otra vacuna?

No es recomendable. El único estudio que tenemos concluyente sobre combinación de vacunas es un estudio de AstraZeneca con Pfizer, y todavía es necesario que la Cofepris apruebe los lineamientos para poder generalizar así su aplicación en la población, de momento no es recomendable combinar ningún tipo de vacuna en México.

@sayuri.sa.ro

—¿Qué pasará con profesores y personas en general que recibieron Cansino después de los ocho meses de efectividad de la vacuna?

Todavía no tenemos información al respecto. Al momento están protegidos, pero será necesario esperar los estudios concluyentes sobre esta vacuna.

@Alexita29

—¿Qué se sabe sobre la tercera dosis de Pfizer?

No hay estudios que lo sustenten todavía. Aunque el laboratorio afirme que es necesaria una tercera dosis, las autoridades sanitarias internacionales han dicho que de momento no se ha demostrado que una tercera dosis sea necesaria y estamos en espera de resultados.

@Karlawimber

—¿Si tengo síntomas, puedo vacunarme? ¿Hasta cuándo puedo hacerlo?

No. En este momento cualquier enfermedad o sintomatología respiratoria debe ser descartada como COVID-19. Hasta que se descarte podría vacunarse.

@Vivanco22

—Tuve Covid y hace cinco días terminé mi aislamiento, ¿cuándo podré vacunarme?

Si ya no se tiene síntomas, ya se puede vacunar. Una persona puede vacunarse a los 15 días después de haber presentado síntomas.

@Lic_salvador

—¿Por qué en mi test de antígenos salí negativo teniendo COVID-19?

Las pruebas de antígenos tienen distinta sensibilidad y receptividad para poder determinar a los enfermos como enfermos y a los sanos como sanos, por ello en ocasiones da falsos negativos. Si una persona tiene síntomas y la prueba de antígenos sale negativa, lo ideal sería que se hiciera una prueba PCR para descartar.

@Ybthq

—¿Qué tan probable es contagiarse una segunda o tercera vez?

Con las nuevas variantes la probabilidad se incrementa. En estos momentos, aunque uno esté vacunado o ya se haya contagiado, el riesgo existe y por ello debemos seguirnos cuidando y respetando las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas.

@Dahmerdavidbk

—¿Se pedirá certificado de vacunación para acudir a lugares públicos?

Esa es una decisión que deben valorar y tomar las autoridades estatales. Hasta el momento no hay una medida en ese sentido.

@dianasb

—¿Por qué no puedo vacunarme si tengo COVID-19?

Porque no tendría ninguna utilidad la vacuna y puede haber reacciones adversas fuertes, en comparación si no se tuviera la enfermedad.

@Sauloguetta

—¿Sabemos ya si la vacuna será anual?

No, todavía no es posible saberlo porque aún no se ha cumplido el ciclo de un año siquiera. Esperemos a diciembre a ver si ya existen resultados por parte de los laboratorios para determinarlo.

@tinayfeniyguerito

—¿Si me dio trombosis puedo vacunarme con AstraZeneca?

No es recomendable, pero lo ideal es consultarlo con el médico tratante.

@gis_villegas_

—¿Si estás vacunado eres menos infeccioso o igual que alguien no vacunado?

Estudios preliminares concluían que, con las variantes anteriores, estando vacunado se podía ser menos contagioso. Sin embargo, con la variante Delta no se sabe, incluso hay resultados preliminares que sugieren que una persona vacunada puede ser igual de contagiosa que una no vacunada.

@fcarbaj



—¿Por qué la vacunación te deja decaído por algunos días?

Esto es parte de la respuesta inmune, sin embargo, no quiere decir que una persona que no presente algún tipo de efecto no tenga una respuesta inmune, cada cuerpo reacciona de manera diferente. Estas reacciones son parte del proceso mismo de la respuesta inmune y son normales.

@queenrizo