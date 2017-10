Españoles en Jalisco piden la unión de su país

Este domingo la comunidad española residente en Jalisco se reunió en las oficinas de su consulado en Guadalajara para manifestar su apoyo a la unión de España, como suma a las manifestaciones que se han llevado a cabo desde el día de ayer en aquel país.

"Que viva España", "Viva España, Viva Cataluña" cantaban a coro.

Más de 50 asistentes de todas las edades, acudieron en familia hasta las instalaciones del consulado español para manifestar su postura en contra de la salida de Cataluña de la Unión Española.

Para los asistentes, el proceso que pretenden seguir los independentistas es ilegal puesto que no están siguiendo las normas que marca su constitución, tanto para seguir la vía correcta mediante la cual buscaran su independencia, como para la forma en la que se debe convocar un referéndum.

Sin embargo, también reprocharon los actos de violencia que se vivieron el pasado 1 de octubre en Cataluña en los que la policía nacional agredió a varias de las personas que pretendían ir a ejercer su voto en el referéndum convocado por los independentistas, acciones que dejaron más de 800 civiles heridos y más de 300 policías lesionados.

"Sí hubo casos de violencia pero fueron muy puntuales. Desde aquí condenamos cualquier acto de violencia, de represión, pero igual de reprochable es querer desquebrajar el estado de derecho que pretenden hacer ciertos independentistas catalanes", dijo Aurora Martín, residente española en Jalisco, quien pidió dejar claro que esta reunión se realizó como una iniciativa civil, de forma independiente al consulado español y del consejo de residentes españoles.

"El primer acto de violencia que hubo fue el referéndum porque no se tenía que haber realizado, no había permiso. Fue un referéndum solicitado por un partido político que está en el gobierno, pero sin tomar en cuenta a otros partidos y esto estuvo muy mal porque incitaron a que la gente saliera a enfrentarse siendo que era algo ilegal", dijo por su parte Patricia Solana, otra de las residentes españolas en nuestro estado.

El Informador / R. Bobadilla

La convivencia pacífica dependerá del diálogo en parlamento: cónsul

Para Miguel Benzo, cónsul general de España en Jalisco, las propuestas que resulten de los diálogos que serán retomados el día de mañana entre el parlamento y el presidente del gobierno catalán, serán clave para restablecer la convivencia pacífica y armoniosa de toda España.

Sobre su postura, dijo ser la misma que la del gobierno español, es decir, que se establezca la legalidad mediante un futuro dialogado entre las autoridades de Cataluña, del estado español y del Gobierno nacional para buscar fórmulas que permitan la convivencia y la coexistencia de la comunidad española.

Dijo también que hasta el momento ningún español ha acudido hasta las oficinas del consulado para alguna consulta sobre qué es lo que podría suceder con su residencia en nuestro estado o con su nacionalidad.

Sin embargo, agregó que no correrán ningún riesgo al respecto, pero que el primer paso será esperar para ver qué es lo que sucede con el proceso independentista pues asegura que aunque Cataluña se declare independiente no se sabe si tal independencia sería reconocida.

"Todos los indicios apuntan a que no sería así y es de prever que en caso extremo, que yo espero que no se vaya a producir, al no haber un reconocimiento por parte de otros estados, no tendría consecuencias hacia el futuro", dijo el cónsul.