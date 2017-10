Entrevistan a aspirantes para el Comité Anticorrupción

La Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ), inició este lunes con las entrevistas a los aspirantes a conformar el Comité de Participación Social del SAEJ.

A la primera jornada acudieron convocados 12 de los 24 candidatos que siguen adelante en el proceso, luego de la revisión curricular de los expedientes.

Joaquín Ignacio Peón Escalante, uno de los postulados, señaló que como punto de partida el naciente sistema requiere ganarse la credibilidad social; también comentó que, al conformarse, el Comité deberá realizar un diagnóstico a fondo de la situación de la corrupción en Jalisco.

El ex secretario de planeación, David Gómez Álvarez, que busca un espacio en el Comité, sostuvo que se siente parte de la sociedad civil, aunque ha tenido cargos públicos. Descartó que haber formado parte de la actual administración estatal lo condicione y al ser cuestionado sobre la revisión de cuentas públicas del gobierno estatal, recordó que ese tema corresponde a la Auditoría Superior del Estado y no al Comité.

“Creo que no es ni negativo ni positivo (haber trabajado en la administración estatal), yo tengo una relación estrictamente institucional y cordial con el Gobernador. No somos cercanos, no somos distantes y creo que en caso de yo ser designado va haber una colaboración muy normal con el ejecutivo estatal”, refirió Gómez Álvarez.

También comparecieron Ramón Becerra Reynoso, Guillermo Levine Gutiérrez, José María Eugenio Nuñez Murillo y Lucía Almaraz Cazares; entre otros.

Las entrevistas continuarán este martes con otra ronda de 12 aspirantes, entre los que está el ex rector de la Universidad de Guadalajara Marco Antonio Cortés Guardado.

Tras las entrevistas, el proceso de selección del Comité de Participación Social del SAEJ entrará en su tercera etapa y la comisión seleccionadora deliberará para definir a los cinco integrantes, para que a más tardar el 31 de octubre sean nombrados.

El Comité deberá estar conformado por ciudadanos destacados por su trabajo en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Estará facultado para participar en los nombramientos de Auditor, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y fiscal anticorrupción.

El titular de este equipo también será el coordinador del Sistema Anticorrupción Estatal. El cargo tendrá una duración de cinco años, sin posibilidad de reelección. Por única ocasión, la primera alineación del comité será renovada de forma escalonada anualmente, el presidente tendrá nombramiento sólo de un año.