Entregan obras en municipios relegados en Fondo Metropolitano

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, entregó ayer obras para aminorar el rezago en movilidad, seguridad vial y servicios básicos en El Salto y Juanacatlán. La inversión supera los 43 millones de pesos.

En Ixtlahuacán de los Membrillos, Sandoval acentuó el beneficio que provocan los puentes peatonales instalados en las cercanías de los fraccionamientos Puesta del Sol y Huerta Vieja, que brindarán cruces seguros a los peatones.

En El Salto, el mandatario inauguró la transformación del Camino Juanacatlán-El Salto, la avenida principal del municipio que tardó tres décadas en cristalizarse y que es parte de los proyectos que se incluyeron en el Fondo Metropolitano del año pasado.

“Y esta fue una obra que tenía más de 30 años que nos la habían pedido, una obra necesaria que estaba en el abandono”, añadió.

Junto con Juanacatlán, los municipios mencionados, que forman parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) desde su creación en 2009, han sido de los menos beneficiados por el Fondo Metropolitano.

Luego del recorte a la bolsa de este año, que dejó 354 millones de pesos (MDP), sólo se consideraron 30 millones para llevar a cabo obras de infraestructura vial en esas localidades, para realizar una ciclovía en El Salto y para dotar de equipamiento urbano a Juanacatlán.

Antes de la reducción, la inversión en estas localidades tampoco fue copiosa. En 2013, cuando se dispuso de mil 80 millones, El Salto recibió 4.9 millones, Ixtlahuacán obtuvo un millón y Juanacatlán se conformó con 419 mil pesos. En comparación, a Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque llegaron en ese entonces 104 millones.

En 2014 y 2015 la tendencia fue similar. Mientras Guadalajara registró el arribo de 116 millones en ese periodo, en Juanacatlán se reportaron 962 mil pesos y en Ixtlahuacán, 2.4 millones.

Antes de que el gobernador diera a conocer la inversión, el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, señaló que el año pasado ni siquiera recibieron recursos. Detalló que este año se consideraron 15 millones de pesos, pero todavía no llegan.

“Los municipios chicos prácticamente quedan absorbidos por los grandes. No es un trato justo... Se piensa desde el escritorio que por ser metropolitanos recibimos grandes bolsas de dinero cuando no es correcto”, aseguró.

En ese mismo sentido, el alcalde de Juanacatlán, Refugio Velázquez Vallín, destacó la falta de apoyo ha provocado que no se pueda habilitar la primera preparatoria en el municipio a pesar que ya cuentan con el terreno para alzarla.

Este medio de comunicación buscó entrevista con el primer edil de El Salto, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

TRABAJAN REFORMA

Comisión de Asuntos Metropolitanos

La Comisión de Asuntos Metropolitanos trabaja en una reforma a la Ley de Coordinación para que haya un mayor análisis y se pueda replantear cómo se regula a las áreas metropolitanas.

Otro objetivo de la medida es crear nuevas figuras de colaboración entre poblaciones como el modelo de “agrociudades”, de modo que se reconozca a aquellos municipios que busquen asociarse partiendo de su vocacionamiento enfocado al sector primario. La modificación aún está en etapa de dictaminación.

Recursos del Fondo Metropolitano* Municipios 2013 2014 2015 El Salto 4,927,825 6,277,425 5,326,300 Juanacatlán 419,548 520,740 441,840 Ixtlahuacán de los Membrillos 1,045,145 1,314,720 1,115,520 Tlajomulco 9,691,836 12,108,360 10,273,760 Tlaquepaque 16,973,797 21,110,430 17,911,880 Tonalá 11,471,823 14,341,470 12,168,520 Zapopan 37,250,088 46,177,890 39,181,240 Guadalajara 51,307,811 63,148,965 53,580,940 Zapotlanejo** - - -

*2016-2018. Antes del recorte presupuestal, al inicio de las actuales administraciones se anunció una inversión de tres mil 100 millones de pesos en 36 proyectos.

** Zapotlanejo recibió recursos hasta 2016.

Señalan fallas en instrumentos de planeación

Augusto Valencia, diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que en la declaratoria de áreas metropolitanas se han cometido errores que generaron la falta de instrumentos de planeación y crecimientos desordenados.

El presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos en el Congreso del Estado señaló que aunque El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán están integrados al área metropolitana, no se ha garantizado que les lleguen los recursos suficientes.

El legislador apuntó que se debe buscar una nueva forma de organización para estos casos y también se tiene que crear en la ley la figura de región metropolitana para reconocerles sus características particulares.

“Los municipios del cinturón de la zona conurbada de Guadalajara están buscando una organización diferente porque forman parte de la junta y de los instrumentos que se han construido para la coordinación. Pero tienen realmente un peso muy ligero entorno a las decisiones y no toman relevancia como sí lo hacen Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco”, expuso.

Valencia agregó que no se trata de que estas administraciones abandonen el grupo, sino de que se organicen entre ellas para ver cómo se benefician con fondos específicos para sus necesidades y que no sean acaparados por los municipios más grandes.

El emecista resaltó que no se deben decretar áreas metropolitanas por presiones políticas o con la intención de buscar recursos federales, pues con los recortes presupuestales ya ni esos fondos están garantizados.

Comentó que más que un decreto debe reconocerse los casos donde en realidad los municipios interaccionan y comparten problemáticas para buscar los instrumentos de planeación y colaboración adecuados para cada caso.

“Hoy la distorsión es que los alcaldes lo que buscan son mecanismos que les permitan allegarse de recursos federales y estatales. Los fondos ya son limitados, no va a haber una repartición como sucedió en años anteriores”.



Piden apoyo para sumarse a estrategia de seguridad

La homologación de salarios a los policías de los nueve municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y la implementación de un horario límite para la venta de bebidas alcohólicas, medidas que se impulsaron para mejorar la seguridad en este perímetro, podrían ser sólo una intención en algunos ayuntamiento conurbados.

El presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, advirtió que si no reciben un subsidio no podrán aumentar el sueldo a los 75 elementos policiacos que forman parte de la corporación y que ganan en promedio siete mil pesos al mes.

“No podríamos darle el soporte financiero y aunque queramos vamos a decir no. Si los recursos para subsidiarlo salen del Fondo Metropolitano, nuestro municipio no iría porque de por sí lo que nos dieron es poco y no alcanzaría”, comentó Cervantes Aguilar.

Sobre el horario de venta de bebidas alcohólicas y cierre de bares, el alcalde destacó que mantendrán su reglamento actual que establece el límite de a las 23:00 horas. Explicó que no lo ampliarán a las 02:00 y 03:00 como se planteó a nivel metropolitano.

Por otra parte, Refugio Velázquez Vallín, titular del Ayuntamiento de Juanacatlán, explicó que el incremento en las percepciones de los elementos de seguridad es un problema para su municipio y podría agravarse si no reciben apoyos extraordinarios.

“El problema más grande para nosotros es la homologación de requisitos, en cuanto a licencias, y la homologación de salarios de policías. Allí sí entramos en una polémica muy fuerte. Yo no puedo pagarle a un policía de 17 mil pesos, no tengo fondos”, planteó el edil.

De acuerdo con la nómina publicada en su portal de transparencia, Juanacatlán tiene 22 policías municipales que perciben seis mil 220 pesos al mes.

La AMS pide a administraciones esforzarse

Marco Valerio Pérez Gollaz, administrador general de la Agencia Metropolitana de Seguridad, afirmó que los municipios tendrán que aportar la mitad de las percepciones de los policías para homologar su salario.

El funcionario sostuvo que también los comisarios de seguridad aumentarán su sueldo para que todos ganen lo mismo. Las excepciones son Guadalajara y Zapopan, en donde tendrán mayores ingresos.

“En esos dos municipios (Ixtlahuacán y Juanacatlán) es donde más baja se tenía la percepción, pero el número de elementos es menor. Es un esfuerzo para los municipios, pues representa no solamente tener una política pública, sino redireccionar recursos para entender que la seguridad es un tema prioritario”, destacó.

Sobre la posibilidad de que con el ajuste los uniformados tengan casi el mismo salario que los regidores, Pérez Gollaz dijo que no debe generar problemas y que se debe entender la importancia de las funciones de seguridad.

Añadió que además de los sueldos también se homologan los reglamentos de las comisarías metropolitanas para unificar aspectos como nombramientos y establecer parámetros de percepciones para cada uno de los integrantes.

INICIAN 8 ADMINISTRACIONES

Conformación de Área Metropolitana se llevó a cabo en 2009

El Área Metropolitana de Guadalajara se integró formalmente en 2009. Se conformó por los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.

En julio de 2015, el Congreso aprobó sumar al municipio de Zapotlanejo como el noveno integrante. Fue en 2016 cuando se etiquetaron por primera vez recursos del Fondo Metropolitano para Zapotlanejo. Se le asignaron 15 millones de pesos para obras como un libramiento la carretera Zapotlanejo-Guadalajara. Actualmente la Comisión de Asuntos Metropolitanos en el Poder Legislativo analiza la solicitud del Ayuntamiento de Tala para que se le considere como parte del AMG.

TELÓN DE FONDO

Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán El Alto cumplieron con el trámite para recibir aval para integrarse. EL INFORMADOR/Archivo

Sin recursos, perfilan Área Metropolitana de Chapala

El pasado 9 de octubre, este medio de comunicación publicó que a pesar de los recortes a la bolsa del Fondo Metropolitano, en el Congreso del Estado se perfiló la aprobación de una nueva área metropolitana. Los municipios de Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán El Alto cumplieron con el trámite para recibir aval para integrarse.

En ese entonces, el diputado Jorge Arana, vocal de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, informó a más tardar la declaratoria se aprobaría este mes.

Arana explicó que los ayuntamientos ribereños presentaron algunos proyectos en común, como la construcción de malecones y la ampliación a cuatro carriles de la carretera de Tuxcueca a Tizapán, para fomentar el turismo en la región.

Sin embargo, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció que, por los tiempos presupuestales, la nueva zona de coordinación nacería sin acceder a recursos del Fondo Metropolitano en 2018.

“En este momento no le pueden dar recursos porque ya están proyectados para 2018, aunque todavía no están autorizados... En este momento no se tiene dinero para 2018 porque ya es tarde, pero pues también es labor de cabildeo de los diputados federales y de los locales”, agregó.

Esta no sería la primera área metropolitana que se avala y no accede a recursos. En 2014, el Legislativo local aprobó la integración del Área Metropolitana del Sur, con cabecera en Zapotlán el Grande, y el Área Metropolitana de Autlán: ninguna de las dos recibe recursos por no tener el reconocimiento federal.