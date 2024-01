Entregan Fiat a 18 nuevos notarios de Jalisco

Este viernes las autoridades estatales entregaron el certificado notarial (Fiat) a 18 nuevos notarios, de los cuales, 17 están adscritos a municipios del interior del Estado y solo uno en el AMG, “revirtiendo la dinámica de anteriores gobiernos donde privilegiaban las actividades notariales de la metrópoli, descuidando la fe notarial en el resto de municipios”, aseguró el Ejecutivo Estatal a través de un comunicado.

Además, destacó, por primera vez fueron seleccionadas cinco mujeres que realizarán esta labor trascendental para Jalisco, abonando al impulso de equidad de género en el campo laboral, y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

“Quiero destacar que, como parte de los esfuerzos de la modernización del servicio público en esta administración, hemos trabajado de manera permanente para lograr un cambio en el paradigma notarial de Jalisco con el objetivo de volverlo más accesible y funcional en beneficio de las personas. El proceso para la elección de los 18 perfiles que obtienen su Fiat se llevó a cabo de manera impecable, por lo que les pido que actúen siempre con integridad y con mucha seriedad, ya que es enorme la responsabilidad que tienen, y cuando en Jalisco estamos haciendo un esfuerzo para demostrarle a México cómo se puede construir una visión de futuro, entendemos también que justo en la vigencia plena del Estado de Derecho está una clave fundamental para el desarrollo de nuestro Estado, y ustedes serán piedra angular de esa agenda”, dijo el Gobernador de Jalisco.

Además, advirtió que quienes actúen al margen de la ley serán sancionado como ocurrió con la suspensión de 13 notarios y la revocación de nombramientos de ocho más debido al mal ejercicio de sus funciones.

“Hemos realizado un esfuerzo para vigilar el estricto cumplimiento de las y los notarios en sus responsabilidades, teniendo como resultado, no lo digo con gusto, pero es la realidad, la suspensión de 13 notarios públicos y la revocación de nombramiento de ocho debido al mal ejercicio de sus funciones. No puede haber tolerancia en ese sentido, tiene que actuarse con firmeza, porque cuando sabes que suceden cosas indebidas y no se actúa con determinación, se vuelve uno cómplice por omisión, y por eso con el Colegio de Notarios establecimos esa ruta de cero tolerancia a la corrupción, y al incumplimiento de la responsabilidad que tienen las y los notarios de Jalisco”, añadió.

Respecto al proceso de innovación en todos los actos notariales, el titular del Ejecutivo estatal afirmó que Jalisco es ejemplo nacional al ser el primer estado en contar con una plataforma que permite la consulta en línea de más de 470 mil escrituras que previamente fueron totalmente digitalizadas.

“En el 2022 se creó una plataforma que ha sido un rotundo éxito y hoy albergan más de 475 mil escrituras que refleja el trabajo que se realiza en todas las notarías del Estado, siendo Jalisco el único Estado de todo México en tener una plataforma de esta naturaleza. También, desde la reforma del 2021 se estableció la validación de los datos biométricos de las personas que se identifican con la credencial del INE, evitando suplantaciones, cuidando el patrimonio de las y los jaliscienses y permitiendo que puedan solicitar certificados de libertad de gravamen en el Registro Público, presentar avisos de testamentos ante la Procuraduría Social, hacer pagos ante la Secretaría de Hacienda, y solicitar búsquedas testamentarias y validaciones de instrumentos vía correo electrónico, todo de forma digital desde sus oficinas”, señaló el Gobernador.

Por su parte, David Parra Grave, Notario Público #21 de Guadalajara y representante del Colegio de Ingenieros, destacó el trabajo de vigilancia irrestricta que realiza el Gobierno de Jalisco a la labor notarial en los 125 municipios, y dijo a los nuevos notarios que a partir de este día se convierten en custodios y guardianes del patrimonio de todos los jaliscienses, y les pidió actuar de forma imparcial y honesta.

“No es fácil, están contrayendo un compromiso muy fuerte con la sociedad jalisciense, tienen un deber ustedes como notarios, son portadores de la fe pública que en este acto el señor Gobernador del Estado les entrega para que actúen y su práctica jurídica siempre sea revestida de buena fe, siempre impulsando y apoyando a la sociedad jalisciense”, sostuvo Parra Grave.

A nombre de los nuevos notarios, Patricia González Rizo, notaria de El Salto, reconoció la transparencia con la que se desarrolló el proceso de selección de notarios y afirmó asumen el cargo con gran compromiso y determinación.

“Como dato importante, cabe señalar, que de las seis mujeres que participamos, cinco obtuvimos el Fiat de notario, por lo que no me queda duda que en futuras convocatorias habrá más mujeres participando”.

Hoy fueron entregados fiat a notarios y notarias de los municipios de Atotonilco el Alto, Ameca, Chapala, Cocula, El Salto, Ixtlahuacán del Río, Lagos de Moreno, Magdalena, Mascota, Puerto Vallarta, Sayula, Tepatitlán de Morelos, Tequila, Zapotiltic y Zapotlán el Grande.

En el evento estuvieron presentes también el secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza; el director del Registro Público de la Propiedad, Erick Tapia Ibarra, entre otros.

MF