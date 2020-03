Entrega UdeG nombramientos con perspectiva de género

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el rector general de la Universidad de Guadalajar (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, entregó este domingo nombramientos a las rectoras, profesoras e investigadoras de la Casa de Estudio, que por primera ocasión incorporan la perspectiva de género, una política que será permanente en la universidad.

En las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUdeG), Villanueva Lomelí señaló que este es un día histórico en el que la UdeG fomenta la igualdad de género y hace justicia a sus funcionarias, académicas, trabajadoras y estudiantes.

“Es un día histórico para todas las mujeres de la universidad, parece surrealista que una Universidad con más de 200 años esté apenas haciendo esto. La única convicción que tengo es que esta coyuntura histórica que me toca vivir tiene que ser educándome y re educándome, llevo once meses tratando de escuchar, de hablar lo menos posible y de aprender rápido, entre más aprendo me avergüenzo del machismo que hemos llevado todos tanto tiempo, sin darnos cuenta”, dijo.

La doctora Ana Isabel Ramírez Quintana, académica del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) e impulsora de la iniciativa, aseguró que no se trata de cambiar solo una letra, sino de modificar una estructura legal y administrativa.

“Firmar como profesora es posible hoy, es un cambio estructural esperando que no haya retrocesos, como hemos visto tantos. Nuestra generación se sostiene en hombros de gigantes que se nos antecedieron, es nuestra tarea tener visión y acción de lo que sí podemos hacer y no dejar a nuestras hijas tareas pendientes que nosotras no supimos lograr o no tuvimos la visión para pensar. Firmar como profesora investigadora un día lo imaginamos y ahora lo podemos ver”, señaló.

El rector general recordó que tanto la maestra Ramírez como las académicas e investigadoras, doctora Raquel Partida Rocha y la maestra Guadalupe Ramos fueron quienes impulsaron esta iniciativa y presionaron para que pudiera ser realidad durante su administración.

Este logro se une a la posibilidad de que los títulos universitarios incorporaran la perspectiva de género.

¿Una letra hace la diferencia?

Una letra es un gran paso en el cambio estructural social. El lenguaje le da forma al pensamiento, y si algo es nombrado, entonces reconocemos su existencia.

“Apenas hace seis meses después de 200 años, esta Universidad entregó los primeros títulos con perspectivas de género y ya tenemos abogadas, contadoras e ingenieras y es gracias a esa batalla que empezó desde hace mucho”, expresó.

Adelantó que a partir del 1 de abril todos los documentos emitidos por la UdeG, incluido el talón de nómina, tendrán nombramientos con la perspectiva de género.

La rectora del Centro Universitario de los Altos (CUAltos), Karla Planter Pérez, dijo que este logro hace que las mujeres tengan un papel importante en la Universidad, además de ser testimonio de los avances en igualdad de género.

“A través de actos como el de hoy atestiguamos y somos parte, abonamos y reconocemos una larga historia de la que somos herederas de Juana de Arco, de la Malitzin, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Virgina Wolf, de mujeres como Catalina Vizcaino Vizcaino o Irene Robledo, universitarias, y una larga lista, somos eso, todas nosotras somos herederas y custodias de un legado”, dijo.

Agradeció al rector por la sensibilidad mostrada para impulsar cambios dentro de la institución y su apuesta por vivir en una cultura de paz”, que solo es posible si es hay respeto, reconocimiento, inclusión y diálogo”, concluyó.

Las galardonadas fueron: Avelar Álvarez María Esther; Oliver Sánchez Lilia Victoria; Padilla Muñoz Ruth; Planter Pérez Karla Alejandrina; Juárez Miranda Natalia; Ramírez Quintana Ana Isabel; Guadalupe Ramos Ponce; Robles Villaseñor Mara Nadiezhda; Raquel Partida Rocha; Rodríguez Armenta Carmen Enedina; Saldaña Anguiano Martha Alicia; Solís Silvia.

