Conmemora Tlaquepaque Día Internacional de la Mujer

El gobierno de Tlaquepaque llevó a cabo este domingo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por lo que se firmó un pacto de sororidad, por una vida libre de violencias contra las mujeres.

En su discurso, la alcaldesa María Elena Limón manifestó que para Tlaquepaque es un día significativo “se reitera el inicio de un compromiso, indispensable y necesario, hoy vamos a sellar un pacto de las dependencias del gobierno y los Organismos Públicos Descentralizados en el municipio para la protección de las mujeres que sufren violencia”.

“El 8 de marzo estamos, pero el día 9 nadie nos ve, sobran razones para hacer el paro el día de mañana, sobran razones para no ser vistas, para no salir, para ser valoradas, necesitamos exigir cero violencias y hablo por las mujeres asesinadas, por ellas y por todas nosotras, necesitamos ser fuertes, necesitamos seguir luchando, no queremos discriminación, queremos mujeres libres, que puedan jugar, que puedan salir a los parques”, agregó.

Por lo anterior, exhortó a la comisaria para brindar protección inmediata, sensible y efectiva a las mujeres, a sus hijas e hijos ante situaciones de emergencia y en las cuales pone en riesgo su integridad física.

Finalmente la alcaldesa manifestó que si bien se ha avanzado en protocolos y guías de orientación, campañas y acciones de concientización, así como el impulso a la reglamentación, reconoció que los desafíos pendientes son enormes, “estamos combatiendo una cultura que por naturaleza violenta a las mujeres, tenemos que erradicar estas conductas, y les pido a todas ustedes que lo hagamos juntas, solas no podremos”.

En el marco de la conmemoración del #8M2020 del #DiaInternacionalDeLaMujer, se refuerza el pacto social para la construcción de un entorno libre de violencia contra las mujeres. pic.twitter.com/pIA2svxLl5 — Tlaquepaque Gobierno (@GobTlaquepaque) March 8, 2020

Por su parte, Cecilia Álvarez Briones, directora del Instituto de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, señaló que el gobierno municipal ha implementado medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres del municipio, con el objetivo de garantizar el ejercicio y goce de sus derechos en igualdad de condiciones, así como de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

“Las instancias gubernamentales prestarán los servicios a las mujeres y sus familias logrando un proceso de atención integral garantizando su atención con calidad y calidez, de manera que por un proceso de valoración se detenga la violencia en sus entornos y puedan construir un nuevo proyecto de vida libres de violencia”.

En el evento conmemorativo estuvo presente además la diputada, Verónica Juárez Piña; regidores y directivos del gobierno municipal, empresarias del municipio, asociaciones y ciudadanos que participaron en la conmemoración de este día.

LS