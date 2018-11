Entre quejas y entusiasmo, se desarrolla consulta de López Obrador

"¡Que no nos amuelen, que no nos la den la pensión!", se quejó Malilde Herrera (sic) la mañana de este sábado después de participar en la consulta ciudadana para decidir entre si se llevan a cabo diez promesas y proyectos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

"Me extraña que ahora diga que si queremos que suba al doble la pensión o como estaba, ¡pues lógico que doble! Es lo que se me hace raro"

La mujer fue apurada para votar a favor de aumentar al doble la pensión para los adultos mayores, una promesa de campaña que, consideró la mujer, ya no se debía someter a consulta. "Me extraña que ahora diga que si queremos que suba al doble la pensión o como estaba, ¡pues lógico que doble! Es lo que se me hace raro".

La casilla ubicada en Chapultepec y Libertad inició temprano con poca participación. Incluso a ratos no se arrimaba nadie, pero a partir de las once de la mañana comenzó a haber flujo de ciudadanos.

Marco Gutiérrez, uno de los voluntarios en el módulo, comentó que al igual que la pasada votación había poca gente, pero que esperaban que por la tarde se les llenara. Además, ese punto es de alta demanda por lo que ahora se aumentó el número de boletas en ese lugar, de mil 600 a tres mil.

El joven indicó que al momento la gente se mostraba contenta. "Unos nos expresan comentarios, por ejemplo el señor que está votando ahorita nos preguntó si podía agregar una onceava pregunta y puso la calificación", lo cual sí se vale.

Entre los tópicos estaba el duplicar el monto de las pensiones a adultos mayores, becas y capacitación para empleos para jóvenes, el Tren Maya, una nueva refinería y seguro universal. La boleta tenía dos opciones a marcar, sí o no.

"Las preguntas absurdas que son, los temas del Tren Maya no tiene razón de ser, hay muchas cosas que no, y otras que son obvias que se tiene que aplicar"

Carlos Álvarez fue una persona que acudió más que por gusto, por obligación cívica. "Porque si no participas no tienes derecho a reclamar", dijo malhumorado, pues además no le gustaron los temas sometidos a consulta. "Las preguntas absurdas que son, los temas del Tren Maya no tiene razón de ser, hay muchas cosas que no, y otras que son obvias que se tiene que aplicar".

Según su consideración, la consulta fue un ejercicio ocioso. "Claro que no era necesario, porque ya está decidido, ya hay presupuesto. Es un capricho, simplemente".

Olga María Lastre, en cambio, acudió sin objeciones a manifestar su opinión. "Me interesaron todos los temas, pero como soy un adulto mayor me interesó mucho el de los adultos mayores y lo de los jóvenes, porque creo que los han hecho a un lado por mucho tiempo".

La señora Adriana Hernández también se mostró muy satisfecha por este ejercicio, salvo por el dedo que le quedó manchado, por lo que fue a comprar un rollo de papel higiénico para regalarlo a los voluntarios para que ofrecieran hojitas a los votantes.

"Creo que el cambio que necesitaba México está dando el primer paso, pero tenemos que participar todos porque es muy fácil criticar. Estoy convencida de que México necesita este cambio y que estemos unidos, no a la polarización de los mexicanos, nuestro presidente, nos guste o no, es Andrés Manuel López Obrador y tenemos que apoyarlo", sentenció.

LAS FRASES

Ellos opinan

"La debieron haber hecho cuando estaba él haciendo los proyectos en campaña, hubieran dicho que iba a haber una consulta después, él prometió unas cosas y a la hora de cumplirlas promesas no dijo que iba a haber consulta. Ahora dice que si la consulta dice sí, entonces sí, y si dice no, mejor no, se me hace una especie de trampa, pero si está así ya hecho, pues ni modo".

Héctor Orozco, ciudadano

"A las propuestas les faltan muchas cosas, consideran cosas que pareciera que son muy fáciles, que es sólo decir, 'ah, vamos a hacer un tren y lo construimos, bla, bla, bla', creo que faltan muchas cosas a considerar dentro de la propuesta. Lo de los jóvenes está interesante pero deja de lado la educación, dice que van a dar un apoyo en lugar de mejor construir más universidades. Hay hacer que estudies más, que la mano de obra en México no sea tan barata, que las empresas no vengan por mano de obra barata".

Sara Mora, empleada

