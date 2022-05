Entre jóvenes, marginados son los que se sienten más felices: Jalisco Cómo Vamos

La encuesta de calidad de vida “Bienestar de Jóvenes en GDL”, que llevó a cabo el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos entre la población de 15 a 29 años de edad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), reveló que los que se ubican en los estratos económicos con más carencias son muy felices.

En el ejercicio participaron mil 200 personas (400 por cada nivel: bajo, medio y alto) que viven en barrios tradicionales, colonias populares, fraccionamientos intraurbanos, periurbanos y zonas residenciales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.

"La felicidad que percibimos en los jóvenes no es muy distinta de la que conocemos, en la muestra más grande, los jóvenes en general felices y, curiosamente, el estrato socioeconómico más bajo dice ser más feliz, en termino 'muy feliz', que los (otros) dos estratos socioeconómicos. Si sumas el 'muy feliz' o 'algo feliz', resulta que es en la clase media donde la felicidad es más alta, nueve de cada 10, entonces es alta; y percibimos esa diferencia en términos de felicidad", comentó Augusto Chacón Benavides, director de Jalisco Cómo Vamos.

En la pregunta de felicidad, el promedio de las personas jóvenes encuestadas es de 4.4 en una escala del 1 al 5. Un 57.3% afirmó sentirse "muy feliz". La diferencia por género es mínima, 58.6% de las mujeres respondió ser "muy feliz", mientras que los hombres 56.4%.

Las diferencias reportadas por estrato socioeconómico llaman la atención, los del estrato bajo reportan en mayor porcentaje ser "muy feliz, 59% frente a 52.6% del nivel alto. Sin embargo, en el estrato alto 37.2% reportó ser "algo feliz", mientras que los del bajo 31.9%.

En el área de bienestar subjetivo, la satisfacción con la vida, considera Chacón que está bien percibida entre todos los jóvenes.

"En respecto la satisfacción con la vida es alta, entre los jóvenes, del 1 al 5 es 4.4 en promedio, las personas de 25 a 29 años son una décima más alta (4.5), que los jóvenes de 15 a 19 años, es alto, con los valores de uno a cinco, donde uno es peor y cinco es lo mejor", comentó el especialista.

Al respecto del cuestionamiento de calidad de vida, los jóvenes están indecisos al contestar la pregunta, así describió Chacón Benavides:

"Cuando hablas de calidad de vida ya no es tan alta, cuando preguntan sobre ese tópico ya no solamente es en la parte íntima o relaciones interpersonales, ponemos en juego la escuela dónde estudio, las calles que uso, servicios que tengo, de hecho nos vamos a la media 35% ni es alta ni es baja, esto quiere decir que no tienen para calificar, algo alta dijeron 38.6%, muy alta 21.7%, los jóvenes todavía no se sienten con una calidad de vida muy alta", señaló.