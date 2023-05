Ante la disparidad de cifras respecto de las desapariciones en Jalisco reportadas a nivel nacional y local, el Gobernador de Jalisco aseguró que las cifras reales son las que reporta el sistema estatal en su página oficial, pues aseveró, las cifras reportadas por la Federación tienen datos duplicados.

“La información que tiene el sistema estatal es la que reconoce Jalisco. Lo que hay allá es una información que ellos generan, tiene datos duplicados, tiene una falta de actualización terrible. No quiero polemizar porque es un tema sensible, pero yo lo que les digo sobre el tema de desapariciones que cuenta en Jalisco es la que se toma como información oficial para la toma de decisiones y para darle seguimiento a los casos”, indicó el mandatario estatal.

Añadió que la plataforma federal es un desorden porque además hay estados que no están reportando las cifras como verdaderamente son, lo cual, como lo ha señalado en ocasiones anteriores, hace que Jalisco, que sí lo hace, lo posicione en el primer lugar nacional.

Añadió que solicitará a la Fiscalía del Estado que prepare un informe para explicar la situación de las carpetas de investigación abiertas contempladas en el sistema estatal y el por qué de la determinación de solo enfocarse en las cifras estatales.

Por ejemplo, señaló, hay carpetas de investigación abiertas de las cuales la familia no le dio seguimiento, no hay forma de contactarle o no responden, lo que posiblemente pudiera hablar de que las personas que buscaban sí fueron encontradas, pero esto no se notificó.

“Las desapariciones son un problema durísimo, un problema nacional, y un problema que en Jalisco está en las prioridades de la agenda pública. Estamos trabajando en ello y es un tema que siempre nos va a doler pero hay todavía mucho que hacer por delante”, aseveró el mandatario.

Mientras tanto, el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición del Estado de Jalisco reporta 14 mil 041 personas de quienes se desconoce su paradero, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas da cuenta de 15 mil 018 es decir, alrededor de mil personas más no contempladas en el registro local.

MF