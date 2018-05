Endurecerán sanciones por asaltar con armas de utilería

Usar un arma de juguete al cometer un delito no podrá considerarse como una atenuante y el hecho será castigado como robo calificado, con la misma sanción que en los casos donde se emplee un arma de fuego real.

Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron una reforma al Código Penal estatal para incluir la penalización a quien cometa un robo utilizando objetos que por sus características tengan la apariencia de ser armas auténticas.

Al equipararlo como robo calificado la sanción mínima por usar un arma de utilería será de dos años de cárcel y se incrementa conforme al monto de lo hurtado y otras agravantes.

La diputada Sofía Valencia Abundis, presidenta de la comisión, dijo que se parte de la base que la amenaza existe, aunque se trate de armas falsas y eso atenta contra la integridad de la víctima.

“Para muchos es como quitarse responsabilidad decir que el arma no era de verdad y no puse en riesgo la vida; pero no, pues en cualquier momento hasta pueden provocar un infarto a cualquiera que apunten con un arma”, comentó la diputada.

En el acuerdo avalado se argumenta que usar un arma de utilería genera un daño moral a la víctima que es amenazada y también puede afectar su salud.

Se refieren peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) según los cuales el trastorno de estrés postraumático se presenta en la víctima que reacciona ante el robo como si se haya cometido el delito con un arma real, sin que hubiese tenido dudas de su autenticidad, siempre que hayan concurrido circunstancias como la amenaza directa a la víctima con dicha arma de fuego de utilería, y que la misma tenga características de una real a simple vista.

NM