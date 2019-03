Encinas pide investigar incineración de cuerpos en Jalisco

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, considera que la anterior administración de Jalisco incurrió en graves violaciones al incinerar cuerpos de personas sin identificar y no apegarse a los procesos legales.

"Hubo incineración de cuerpos sin haberse apegado a todo el proceso legal, ahí hay una responsabilidad porque hay prohibición expresa para incinerar cualquier cuerpo que no haya sido plenamente esclarecida las causas de su muerte", indicó.

En su opinión, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) podría iniciar una querella contra los funcionarios estatales que permitieron que se cremaran estos cuerpos sin tener muestras de ADN y todas las pruebas necesarias para poder identificarlos plenamente.

"Hay competencia de la Comisión Ejecutiva para hacerlo y esperemos que cumplan de oficio con esta responsabilidad, ellos son los denunciantes y pueden hacer la denuncia sin necesidad de que les dé información un tercero", dijo Encinas.

No obstante, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de México se informó que no es competencia de esta instancia hacer esa denuncia y que en todo caso la que debería proceder es la CEAV a nivel local; EL UNIVERSAL buscó entrevistas tanto en esa instancia como en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jalisco para saber si esa denuncia ya existe, pero no hubo respuesta.

Información obtenida a través de solicitudes de Transparencia indica que entre 1997 y 2015 el Servicio Médico Forense incineró los cuerpos de 2 mil 755 personas y solo 268 han sido identificadas; por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) ha logrado documentar que entre 2006 y 2018 el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses incineró mil 581 cuerpos de personas no identificadas.

En enero pasado, el coordinador del gabinete de Seguridad de Jalisco, Macedonio Tamez, reveló que algunos de estos restos nunca podrán ser identificados por la falta de pruebas periciales; aunque no precisó a cuántas personas corresponderían esos cuerpos, reveló que ya se ha iniciado un procedimiento legal para poder disponer de esos restos.

Ante esta situación, CEPAD ha solicitado la intervención de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU e incluso planteó la revisión de las cenizas para ver si en ellas se preserva algún elemento, como dientes o huesos, de los que se podría extraer información genética.

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos consideró que hay un gran reto en materia de medicina forense para poder contar con las tecnologías que permitan la identificación de restos incluso violentados.

"De ahí la importancia de crear este Sistema Nacional y de Búsqueda y el Instituto Nacional Forense para tener las capacidades que nos permitan hacer la identificación de cuerpos, sino también de restos que han sido lamentablemente violentados", señaló.

IM