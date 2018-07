En riesgo de perder el registro, cuatro partidos en Jalisco

A tan solo horas de que inicie el cómputo de votos y se conozcan los resultados finales de la elección del pasado domingo, de acuerdo a los datos preliminares (con alrededor del 80 por ciento de actas contabilizadas), en Jalisco hay cuatro partidos que podrían perder su acreditación al no alcanzar el tres por ciento de la votación válida.

De acuerdo al PREP, Nueva Alianza cuenta con 2.45 por ciento de la votación con más de 65 mil votos, el PRD cuenta sólo con 1.34 por ciento con más de 36 mil votos, el Partido Encuentro Social con 1.51 por ciento con más de 40 mil votos, y el Partido del Trabajo con 1.84 por ciento con más de 48 mil votos.

Esto, de acuerdo a las votaciones en la elección de diputados. Sin embargo, ninguno de los cuatro partidos alcanza el tres por ciento en las elecciones de gobernador y ayuntamientos, ni promediando los porcentajes de los tres procesos.

Además de esperar la votación que podrían obtener en las actas que, hasta el cierre del PREP no habían sido contabilizadas (alrededor del 20 por ciento), en el que Nueva Alianza podría alcanzar la votación requerida, los últimos tres partidos aún podrían obtener más votos a través de las coaliciones que conformaron para esta elección.

En el caso del PT y el PES a través de Juntos Haremos Historia junto con Morena. El PRD con la alianza Por Jalisco al Frente con PAN y MC.

El presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, aclaró que deberán esperar a que concluya el cómputo de este miércoles para conocer si estos partidos alcanzarán o no el 3 por ciento de la votación.

“Quien no supere el 3 por ciento no tendrá derecho, en el caso de las diputaciones, a integrar la legislatura con un diputado, quien no supere el 3.5 por ciento no podrá distribuir los espacios que se reparten a través de la representación proporcional y corre el riesgo de perder las prerrogativas”.

Aclaró que se trata de partidos que cuentan con un registro nacional y pudieran conservar su registro en México. Sin embargo, perderían la acreditación en Jalisco, “se solicitará nuevamente, pero ya no podremos otorgarles prerrogativas”.

A nivel nacional, con más del 90 por ciento de las actas contabilizadas, los partidos que podrían perder su registro son Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social.

Jesús Ibarra, académico del ITESO, comentó que el PRD se vio afectado por el arrastre de Morena y MC que polarizaron su base electoral. El que desaparezca, dijo, afectará al electorado en opciones ideológicas, pues habrá una menos de izquierda.

Aunque aclaró que no comparte la ideología del PES, comentó que afectará a la ciudadanía más conservadora, pues no tendría tampoco muchas opciones por los últimos resultados obtenidos por el PAN.

Sin embargo, reconoció que el PES y el PT se beneficiaron al ir en alianza por el efecto de Morena, ya que los ciudadanos tachaban también el espacio de estos partidos a través del voto parejo.

