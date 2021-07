En la colonia Americana, un puesto de tacos invade casi toda la banqueta

Un puesto de tacos de canasta ubicado enfrente del Centro de Atención a Solicitantes (CAS) para la visa de Estados Unidos invade casi toda la banqueta de la calle. Para trabajadores de la zona y vecinos es complicado pasar por ahí.

En el cruce de avenida Unión y avenida de la Paz en la Colonia Americana, en Guadalajara, se encuentra el puesto de tacos y gorditas Nogales, que invade por más de un metro la zona peatonal, por lo que vecinos rodean para pasar por ahí; además, no hay un espacio para que personas con discapacidad siga su recorrido por la banqueta.

Además, la trabajadora que se queda a cargo del local es menor de edad, tiene 16 años y aseguró que sus jefes tienen permiso de colocarse ahí.

“No (no me dicen nada), la patrona tiene permiso y se respeta. De que yo sepa tienen permiso con Ayuntamiento. Es la primera vez que me mandan para acá, yo nada más soy trabajadora”, dijo la adolescente.

Según la empleada, se instalan de 7:30 am a 2:00 pm se levantan haya terminado o no sus productos.

El espacio que se aprecia que dejan libre para los peatones es de alrededor de 50 a 60 centímetros.

“No dejan pasar (los de los tacos), por cualquier cosa a uno como ciudadano le cobran por todo y te multan por cualquier cosa, ahí estorban y es de diario”, comentó una trabajadora de por la zona que esperaba en una parada del transporte público.

En el artículo 13 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara, es una falta obstaculizar la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, está marcado en la sección VII y amerita sanción de 10 a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que sería entre 27 mil 244 pesos o 54 mil 488 pesos y arresto por 36 horas.

JM