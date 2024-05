En el universo de la creatividad y el marketing, destaca con luz propia Iris Paulina Briseño, una artista de la comunicación nacida en la bulliciosa Ciudad de México y criada entre los colores de Guadalajara.

Iris Briseño. INSTAGRAM/ @irispau

A sus 33 años, Su pasión por crear proyectos nuevos la ha llevado a trabajar con marcas de renombre como Clase Azul, Bentley y Tom Ford, siempre enfocada la gestión de proyectos creativos que despierten los sentidos y las emociones.

Iris Briseño. INSTAGRAM/ @irispau

Con una formación en comunicación y marketing, Iris se define como una persona cariñosa y responsable, con una resiliencia que la ha llevado a superar grandes retos en su carrera. Su mantra "it's not the end of the f*cking world" la impulsa a enfrentar cada desafío con valentía y determinación.

Iris Briseño. INSTAGRAM/ @irispau

Apasionada por el arte y la conexión con las personas, Iris encuentra en cada proyecto una oportunidad para explorar nuevas formas de comunicación y expresión. Su habilidad para cuidar cada detalle y su mirada fresca e innovadora la convierten en una profesional capaz de crear experiencias que marcan la diferencia.

Síguela de cerca en IG: @irispau