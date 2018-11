En la Secretaría de Salud hubo descuidos administrativos, pero no desfalco: Petersen

El ex secretario de salud, Antonio Cruces Mada, hizo una mala administración en la dependencia, pero no hubo desfalco de recursos; aseveró Alfonso Petersen Farah, actual titular de la Secretaría. En su comparecencia en el Congreso, como parte de la glosa del último informe del Gobernador Aristóteles Sandoval, el funcionario estatal dijo que no tiene elementos para advertir desvío de recursos y aseveró que todo se invirtió en rubros de salud.

Negó que exculpe al ex secretario y refirió que la Contraloría estatal continúa con el deslinde de responsabilidades

“No hay desfalco, la Contraloría es la que tendrá que determinar si los procesos administrativos incumplidos deben de ser sujetos de alguna responsabilidad, mi opinión es que sí, deben ser sujetos de una responsabilidad”, comentó

El secretario informó que detectaron que en la compra de medicamentos hubo pago a sobreprecio en promedio de 2%. Destacó que se acordó con la empresa Dimesa un ajuste de 318 millones de pesos, correspondiente a lo pagado en 2017.

Añadió que la Secretaría cerrará la administración sin deudas con el Seguro Popular, luego de pagar 400 millones, y dijo que aportaron la información para solventar los ocho mil 463 millones de pesos, observados por la Auditoría Superior de la Federación.

Sobre la deuda con proveedores informó que se redujo, en el último año, de mil 800 a 400 millones de pesos, detalló que arrastran adeudos desde 2014.

Atienden brote de varicela

Con 27 casos confirmados, se registra un brote de varicela en la colonia El Vigía de Zapopan; informó el secretario de salud, Alfonso Petersen Farah, comentó que no es una situación alarmante pues es una enfermedad común en el panorama epidemiológico estatal.

El secretario explicó que en los casos de varicela no se aplican vacunas por el alto costo de las dosis, que en promedio es de 600 pesos.

NM