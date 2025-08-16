Ayer por la tarde, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se registró una fuerte lluvia en distintos puntos de la ciudad. El fenómeno dejó varios encharcamientos e inundaciones que provocaron cierres viales.

Colonias como Parques de Santa María y Parques del Bosque registraron una intensa caída de granizo que incluso dejó varados a varios vehículos. Personal de Protección Civil Tlaquepaque advirtió de condiciones en vialidades que posibilitaban derrapes, por lo que exhortó a extremar precauciones y evitar traslados en la zona. Mientras tanto, oficiales de dicha dependencia disiparon el hielo de llantas de automotores para que pudieran recuperar su movimiento.

La otra región afectada dentro del AMG fue Zapopan, especialmente sobre carretera Nogales, en donde se presentaron encharcamientos en dos túneles cercanos entre sí; uno de ellos a la altura del Technology Park y otro cercano a la fábrica La Moderna. Personal de Protección Civil del municipio cerró las vialidades y realizó labores de desazolve y desagüe.

No obstante, de acuerdo con el monitoreo que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) realiza a la red pluviométrica del estado, no fue ninguno de los municipios del AMG el que presentó una lectura más alta del nivel de precipitación acumulada en las últimas horas.

Al cierre del viernes 15 de agosto, el municipio con mayor precipitación acumulada era San Ignacio Cerro Gordo con una lectura de 53 milímetros propia de una lluvia fuerte. Como contraste sirve la lectura más alta registrada en el AMG, la cual fue de 43 milímetros en Zapopan.

