En espera de apoyo de las autoridades, vecinos de El Dean piden ayuda en redes

Ante la incertidumbre de cuándo podría haber una respuesta por parte del Gobierno del Estado sobre el apoyo que se entregará por las afectaciones a más de 200 viviendas de la colonia El Dean tras las pasadas inundaciones, vecinos de este lugar han optado por pedir ayuda en redes sociales.

De acuerdo con censos de los propios vecinos, son al menos son 40 las familias (de las más de 200 afectadas) que lo perdieron todo luego de la lluvia ocurrida el pasado 25 de julio, quienes tras lo ocurrido tienen que dormir en el piso o buscar un espacio para pasar la noche con otros colonos, pues sus camas se echaron a perder con el agua.

María es una de ellas, en su vivienda ubicada sobre la Calle 14 solo se observa el colchón todavía húmedo en la sala y un mueble que le fue donado, todo lo demás fue tirado a la basura porque ya no tuvo arreglo.

Afectaciones por las lluvias en El Dean. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Jenny es otra de las afectadas; ella vive con sus tres hijos pequeños un una pequeña casa dentro de una vecindad de la misma calle. Tras la inundación se quedó sin refrigerador y sin estufa y cocina “al día” en una pequeña parrilla para que la comida no se le quede, pues no tiene tampoco dónde guardarla.

Es por situaciones como estas que los mismos vecinos se organizaron para crear una lista con los enseres de urgencia que necesitan las familias más afectadas, mismos que compartieron en redes sociales para pedir ayuda a la ciudadanía en general mientras el Gobierno Estatal determina cuál será el monto correspondiente al Fondo Estatal para Desastres Naturales (Foeden).

La lista contempla más de 20 colchones, el mismo número de bases, estufas (o parrillas) y refrigeradores (o apoyo para arreglar algunos de estos electrodomésticos que ya no funcionaron por los niveles que alcanzó el agua), libreros o estantes y tres sillas de ruedas, así como insulina y despensas.

Daños que dejó la lluvia del pasado 25 de julio. EL INFORMADOR/ARCHIVO

“Me da tristeza porque en estos casos es cuando más necesitamos ayuda del Gobierno. Vino el ayuntamiento a hacer el censo de los daños pero desde ahí ya no sabemos qué sigue. También supimos que el DIF entregó despensas, pero no sabemos si llevan un registro porque le dio a los que iban pasando y a algunos de los que ya nos habían censado no nos llegaron. No nos ha quedado de otra que esperar”, dijo por ejemplo María Luz.

Los colonos pidieron que el apoyo por parte de la ciudadanía le fuera entregado a la señora Blanca Aranda, cuyo domicilio se encuentra sobre la calle Higuerillas, al cruce con Gobernador Curiel, donde fue montado un centro de acopio, pues dijeron, han identificado a otras personas de la zona quienes han pedido ayuda a nombre de todos los afectados, pero aunque saben que ha habido respuesta, estos no se han entregado.

Hasta ahora, señalaron, del apoyo que ha llegado al centro de acopio ya han sido entregados tres colchones, algunas bases, una silla de ruedas, un glucómetro y varios libreros, además de algunas despensas, pero todavía hay familias que continúan durmiendo en el piso.

Este martes el Ayuntamiento de Guadalajara informó que ya se había presentado al Ejecutivo Estatal el proceso jurídico administrativo para la declaratoria de desastre natural tras las afectaciones en las 263 viviendas afectadas, y que el depósito a la alcaldía podría hacerse antes del viernes.

Sobre el tema, el pasado 5 de agosto el Gobierno de Jalisco indicó que dos días antes se había declarado estado de emergencia en estas colonias y “mediante la instalación del Subcomité Técnico de Menaje de Vivienda, se procedería con la revisión definitiva para detectar a las familias a beneficiar con la reposición de muebles y enseres domésticos dañados”, pero hasta el momento no hay fecha oficial para que esto ocurra.

NR