Esta tarde el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, dio a conocer que en 2021 Jalisco será sede de RoboRAVE International, el torneo de robótica educativa más importante del mundo.



"Seremos aquí la sede porque estamos haciendo las cosas bien, porque estamos a nivel mundial, porque le estamos apostando a la educación básica con robótica, porque ya ganamos el Récord Guiness, porque ya hicimos muchas más cosas y más que se van a seguir mejorando"

El gobernador señaló también que si bien el evento no correrá a cargo de su administración, el logro sí habría sido parte de esta y agregó que no es la única meta en cuestión de educación pues también se preparan para la colocación de Internet satelital que beneficie a las poblaciones indígenas del Norte del Estado.



"Esto va a permitir que los centros escolares estén conectados y tengan una mejor coordinación en beneficio a los alumnos, que puedan acceder a Internet y navegar en él en las zonas más alejadas del Estado, queremos que todos tengan igualdad", dijo Sandoval.



Además, el gobernador informó que los 136 Centros de Atención Múltiple (CAM), recibirán mesas interactivas como parte del programa de inclusión digital para que los niños con discapacidades, Síndrome de Down o Autismo que ahí conviven, puedan tener también un acceso a la tecnología.



Lo anterior, fue dado a conocer durante el evento en el que se reconoció la participación de los ocho niños y niñas provenientes de escuelas públicas que obtuvieron el pase a dicha competencia, celebrada del 10 al 12 de mayo pasados en Albuquerque, Nuevo México y en la cual obtuvieron medallas de oro y bronce.



"Nosotros sabemos que las oportunidades que brinda la educación son inmejorables si las aprovechan. Nuestros estudiantes de educación pública hoy están conviviendo con los mejores del mundo, es un gran orgullo", dijo el gobernador durante su felicitación a los niños ganadores.



Por su parte, Francisco Ayón, titular de la Secretaría de Educación Jalisco, manifestó que este reconocimiento es una muestra de los esfuerzos hechos en materia educativa, para la cual han incorporado las nuevas tecnologías, ayudándolos a fomentar sus aptitudes en ciencia y tecnología, además de señalar que para este 2015 el programa de robótica implementado en las escuelas públicas alcanzará los 500 mil alumnos, es decir, 300 más que el año anterior.



EL DATO:

Durante 2019, la competencia de RoboRAVE International se realizará en China y en 2020 en Japón.

LS