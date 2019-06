Empoderar, no prohibir: hacia la erradicación del trabajo infantil

La principal causa por las que niños y niñas trabajan es la necesidad. Lejos de prohibir que desempeñen actividades que aportan a la economía familiar o ayudan en las labores del hogar, se debe poner énfasis en garantizar que éstas no representen un riesgo en la integridad de los menores.

Organizaciones como el Colectivo Pro Derechos de la Niñez (Codeni), así lo entiende y es por ello que dentro de sus objetivos y su razón de ser está el construir proyectos de vida con los cuales buscan generar conciencia de empoderamiento en los menores y sus familias.

“Desde pequeños se les da el enfoque de proyecto de vida, que ellos vayan imaginándose, vayan abriendo su panorama de posibilidades de qué pueden ser. Que no estén limitados a pensar que se tienen que dedicar a la venta de fruta porque su familia se ha dedicado a eso siempre”, menciona Amanda Cabrera Lamas, coordinadora de comunicación de Codeni.

Codeni brinda un acompañamiento integral para que los menores aspiren a superarse y lograr romper el círculo de pobreza al cual en muchas ocasiones están condenados, “Aquí se les da un acompañamiento educativo, humano y psicológico a un nivel personal y familiar para que ellos no abandonen sus estudios y dignifiquen sus condiciones de vida a pesar de que ellos deban o deseen acompañar en el trabajo a sus familias”, explica Cabrera Lamas.

El erradicar el trabajo infantil debe estar enfocado en que los niños, niñas y adolescentes puedan decidir si quieren o no apoyar a sus familias en las actividades laborales, señala Amanda.

“La postura de Codeni sobre el trabajo infantil no es en contra de este sino de buscar dignificar las condiciones de niñas, niños y adolescentes. La mayor parte de los casos que vemos en nuestra institución apoyan en estas actividades con el gusto de hacerlo y con la conciencia que existe una necesidad familiar, que si ellos no apoyan simplemente puede que no tengan los recursos necesarios para alimentación, para vestido, para su vivienda. Ellos lo hacen con ésta conciencia y con este gusto de apoyar a su familia”.

Trabajo infantil, a la baja

Si bien el Inegi refiere que México ha disminuido de manera significativa la proporción de niños y niñas que trabajan, 1.4 millones de 2007 a 2017, lo equivalente a una baja de 4.4%, aún queda trabajo por hacer en esta materia. Y es que en nuestro país son 3.2 millones de niños quienes tienen alguna actividad laboral, cifra que equivale al 11% de la población de entre 5 a 17 años, de estos 6.4% labora en actividades no permitidas y 4% realizan quehaceres domésticos no adecuados.

La meta que ha fijado nuestro país, en concordancia por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que para el 2025 se debe erradicar el trabajo infantil en el país. Para lograr este objetivo Amanda Cabrera opina que “debería haber un enfoque mucho más integral, no solamente políticas que impliquen una visión romantizada de la infancia sino que realmente busquen garantizar el acceso a sus derechos, tomando en cuenta todas las vertientes que ello conlleva”, vertientes que menciona tienen qué ver con generar más fuentes de trabajo formal y con brindar un entorno seguro para el desarrollo de los menores.

Un punto de suma importancia en la lucha contra el trabajo infantil, de acuerdo a la vocera de Codeni, es no dejar de lado la voz y la opinión de los niños. “Tienen que desarrollarse instrumentos de participación en los que pueda ser captado que es lo que ellos desean y necesitan; que no se siga tomando esta visión adulto-centrista que tradicionalmente se ha adoptado en política pública y en prácticamente cualquier decisión que tenga que ver con ellos”.

Codeni brinda un acompañamiento integral para que los menores aspiren a superarse y lograr romper el círculo de pobreza/codeni.org.mx

La educación pilar importante en la lucha contra el trabajo infantil

Leslie Márquez tiene 20 años y está a un año de terminar sus estudios en Criminología. Su vida cambió radicalmente cuando se integró a las actividades de apoyo del Colectivo Pro Derechos de la Niñez (Codeni).

Codeni cuenta con aproximadamente 120 participantes, entre ellos Leslie que aún recuerda como fue el acercamiento de los integrantes de Codeni, que a partir de actividades lúdicas le brindaron confianza. “Trabajaba por Santa Mónica y Pedro Moreno, ayudaba a mi mamá vendiendo bolsas. Ellos se acercaron pidiendo permiso porque era muy raro que una persona quisiera ayudar”, rememora Márquez.

La joven asegura que la principal motivación para continuar sus estudios es poder ayudar a su familia en un futuro, “Es muy duro ver como (los vendedores ambulantes) están corriendo de los inspectores para poder trabajar, que a veces no haya para comer”.

Leslie también aspira a ser un agente de cambio y poder retribuir a la ayuda que se le ha brindado por cerca de 13 años, “Quiero trabajar aquí un tiempo, yo quisiera ayudar a otros niños como una forma de agradecimiento por todo lo que me brindaron”.

