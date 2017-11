“Empantanado”, acuerdo para El Zapotillo: Aristóteles

La firma del convenio para el proyecto hidráulico del Zapotillo sigue "empantanado". Mientras no se llegue a un acuerdo con el estado de Guanajuato y no haya claridad de la proporción del caudal que le toca a Jalisco, no se puede firmar el documento, informó el gobernador, Aristóteles Sandoval.

"Determinamos cuál es la vía de solución, sigue empantanado por un pleito judicial, por una Litis, y nosotros no vamos a otorgar ninguna facilidad hasta que no haya garantías en la mesa, de que el agua para Jalisco, la infraestructura y los recursos para el estado están garantizados".

Además, dijo que el Zapotillo debe ir aparejado al proyecto del Purgatorio, por lo que, si no hay apoyo para el segundo, no podrá avanzarse.

El proyecto requiere de una sinergia y disposición entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el estado de Guanajuato y Jalisco, para firmar un nuevo convenio, recalcó.

Por lo pronto, pedirá a los municipios jaliscienses cercanos a Guanajuato, que frenen cualquier obra que se esté haciendo en el Zapotillo.

"No voy a permitir que se construya a Guanajuato, inclusive voy a hablar con todos los municipios que están para, si hay alguna obra, la detengan si es que no hay el recurso asignado y garantizado para infraestructura".

LS