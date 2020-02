Usuarios del transporte público batallan con el prepago

Usuarios del transporte público se quejan por el servicio parcial en el sistema de prepago de los camiones debido a que no les permite hacer recargas, lo que los obliga a ir a las estaciones del Tren Ligero para tal fin.

Celia vive en Arcos de Zapopan y su trabajo está en Torremolinos. Para llegar toma la ruta T08, antes 634, y paga 9.50 pesos. Considera que es mejor recargar su tarjeta que depositar $10 por su pasaje, ya que no recibe cambio (50 centavos), así que cada que vez puede va a la estación Ávila Camacho a recargar, a unos ocho kilómetros de distancia.

“Voy hasta allá nada más para recargar la tarjeta. Había escuchado que en los camiones iba a haber máquinas para hacerlo, pero a mí no me ha tocado ver unidades en las que se pueda hacer. Estaría bien que todos los camiones las trajeran para no perder el tiempo en ir hasta allá (una estación del Tren Ligero)”.

Pablo también batalla. Vive en San Juan Bosco, en Guadalajara y la estación Cristóbal de Oñate, en la que recarga su tarjeta, se ubica a unas 10 cuadras de su casa, aunque el Trolebús le queda a tres.

“Escuché que sí se podía recargar en esas unidades, pero no he encontrado alguna en la que se pueda. A veces, mejor ya no uso la tarjeta y pago los 10 pesos. Si se pudiera recargar como antes, estaría bien”.

Durante la presentación de la tarjeta única de prepago en 2017, Rodolfo Guadalajara, entonces director de Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), dijo que 25% de las unidades que conformarían las rutas del modelo ruta-empresa (ahora Mi Transporte) tendrían máquinas de recarga.

Se solicitó a la Secretaría de Transporte (antes Movilidad) el número de camiones que cuentan con aparatos para recargas, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.