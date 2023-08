Emecistas se la juegan con el gobernador por Jalisco

Jalisco mostraron su apoyo al gobernador luego de su distanciamiento con el dirigente del partido nacional, Dante Delgado. A través de un comunicado en conjunto, resaltan que desde hace 11 años han sido la primera fuerza política de la Entidad.

“Esto es reflejo de la construcción de un proyecto colectivo y el liderazgo indiscutible del gobernador…No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”.

Recordaron que MC nació en el Estado, por lo que el partido no se puede entender sin Jalisco y su liderazgo en el entorno nacional. “Aquí trabajamos en equipo, no hay divisiones. Caminamos juntos. Este proyecto, que hemos formado mujeres y hombres libres de Jalisco, no le pertenece a nadie. Es de la sociedad jalisciense. Por ello, este movimiento político seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses de Jalisco. Que quede claro, este movimiento se la juega con el gobernador”.

El documento está firmado por el senador Clemente Castañeda y la senadora Verónica Delgadillo, por diputados y diputadas federales como José Mauro Garza, Sergio Barrera, Salvador Caro, María Elena Limón, Mirza Flores Gómez y Horacio Fernández. También por diputados y diputadas locales como Gabriela Cárdenas, Claudia Salas, Gerardo Quirino Velázquez, Paola Magaña Mendoza y Priscilla Franco Barba, así como presidentes municipales como Pablo Lemus, Juan José Frangie, Salvador Zamora y Citlalli Amaya.

Por otra parte, ayer el gobernador indicó que el grupo político todavía tenía mucho qué aportar y añadió que no tenía un jefe al cual rendirle cuentas.

“Estoy muy tranquilo con mi decisión, estoy mandando un mensaje claro que yo no acepto imposiciones de quienes desde la burocracia de los partidos se sienten los dueños de la política en este país (se refiere a Dante Delgado). Lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer para cuidar a nuestro Estado”.

Añadió que “en los próximos días podré platicar con mis compañeros de proyecto para acordar lo que sigue... lo que sí te puedo decir es que esto es mucho más que una decisión individual. Es importante que ahora procesemos como equipo los pasos que siguen. Somos un proyecto muy grande. Exigimos respeto. Las definiciones de lo que sigue en lo colectivo se tienen que tomar platicando y serán comunicadas en los próximos días. Este es un proyecto colectivo”.

MF