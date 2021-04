Elia busca ayuda para pagar tratamiento contra el cáncer

A Elia González, de 51 años, le diagnosticaron en 2008 un tumor en la tiroides.

Acudía a Lagos de Moreno, por ser originaria de Unión de San Antonio, Jalisco, para hacerse una mastografía, sin embargo, por recomendación de los médicos, en ese año le practicaron también unos estudios en el cuello, pues lo veían “más grande de lo que debía ser”.

Resultó ser cáncer, por lo cual fue operada con apoyo del Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC).

Sin embargo, la situación se complicó hace algunos meses cuando los médicos del Instituto se percataron de que el cáncer había reaparecido en el hombro derecho. “Ahora necesito tomar otro tratamiento porque me dijo mi oncóloga que este tumor no se puede operar porque el lugar donde está es muy delicado, hay muchos tendones que van hacia la columna vertebral y que, si algo sale mal, puedo quedar inválida. Para eso nada más hay un tratamiento, pero es muy caro, y como nosotros vivimos al día no hemos podido comprarlo. Es la única opción”, explicó Elia.

El tratamiento debe tomarlo por lo menos tres meses, según explicaron los médicos del Instituto. Se trata del medicamento Sorafenib (Nexavar), que normalmente tiene un costo comercial de 73 mil 287 pesos, en el IJC su precio es de 43 mil 460, pero con la valoración de trabajo social el Instituto podrá ayudar a Elia con poco más de la mitad del costo, quedando en 20 mil pesos.

Pese a ello todavía es complicado para la paciente reunir dicha cantidad mensual, apenas ha logrado juntar 15 mil pesos, es decir, requerirá todavía 45 mil para completar la primera fase del tratamiento.

CONTACTO

¿Desea apoyar?

Si desea apoyar a Elia González, contacte al Instituto Jalisciense de Cancerología o deposite directamente en las siguientes cuentas:

Clabe interbancaria: 014320655084372202

Cuenta: 65508437220

Referencia: TSIJC2021037

Banco Santander

Trabajo Social del IJC: 33 3658 0046 , ext 1309, con Francia González.

* Esta es una publicación en colaboración con el IJC, por lo que el uso y destino de los fondos recabados son responsabilidad exclusiva de esa institución. Si desea recibo deducible de impuestos, solicítelo al momento.