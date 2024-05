De cara a las elecciones del próximo 2 de junio, continúa el llamado por parte de distintos sectores de la sociedad para impulsar el voto y reducir el abstencionismo en las urnas.

José Antonio Aguilar Rivera, escritor y colaborador de revistas en política, impartió la conferencia “La democracia y la libertad: encuentros y desencuentros”, en la cual hizo un llamado a la población, principalmente a la juventud, para que acudan a las urnas y emitan su voto, recordando que la participación de los menores de 30 años en las elecciones ha disminuido, por ejemplo, en 2018 tuvieron una participación de alrededor del 52.8 por ciento es decir, de este segmento no participó el 47.2 por ciento mientras que en las elecciones de 2021, del total de las personas de entre 20 y 24 años no participó el 58.3 por ciento mientras que de los jóvenes de 25 a 29 años el 60.4 por ciento no acudió a las urnas.

Por lo tanto, advirtió que, en caso de no acudir a votar, pueda presentarse el riesgo de que triunfe la opción que esté más cercana a la regresión autoritaria vivida anteriormente, incluso, afirmó que hay desconocimiento de la juventud, ya que solamente han vivido en una etapa democrática del país.

“Es precisamente esta ausencia de conocimiento y de experiencia lo que hace que no parezca grave la emergencia política que vivimos hoy, pero es una emergencia política. La democracia no da muchas cosas, pero sí da la posibilidad de solucionar estos conflictos de manera pacífica y sin mandatos. Nos da la posibilidad de corregir el rumbo en las urnas y nos da la posibilidad de ejercer nuestras libertades ciudadanas”.

El especialista en política reconoció que puede haber preocupación entre los jóvenes debido a que la democracia vivida en el país tras la alternancia de partidos en el poder desde el año 2000 no ha sido la adecuada.

“Es muy difícil transmitirles a quienes no han vivido un régimen autoritario la experiencia vital de no vivir en una democracia. Es cierto que la mayoría de ustedes han vivido una democracia de mala calidad, una democracia con un nulo o muy deficiente Estado de Derecho, que ha producido un crecimiento económico mediocre, pocas oportunidades, una democracia que a ratos se siente que no tiene piso”.

Por ello, hizo un llamado a votar “en contra de quienes quieren desaparecer el mecanismo. El voto útil está en ese contexto, si desperdiciamos el voto en alguien que no va a impedir. Voten de manera que eso sea más probable”, dijo.

Insistió en que esa inclinación favorecerá a la separación de poderes y, por lo tanto, a la democracia, lamentando que haya quienes quieran someter a poderes como el Judicial y el Legislativo o desaparecer a autoridades autónomas y a quienes organizan elecciones.

