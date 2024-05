La apuesta de Pedro Kumamoto, candidato de Morena y aliados a la alcaldía de Zapopan, será mejorar la seguridad de Zapopan tras nueve años de gobiernos de Movimiento Ciudadano.

Para lograrlo, arrancará con un ajuste al sistema de videovigilancia. Kumamoto aseguró que las cámaras del C5 municipal funcionan inadecuadamente, por lo que plantea un esquema de coordinación con la iniciativa privada para reforzar el monitoreo de las calles con las cámaras de seguridad, con una inversión estimada de 250 millones de pesos.

“Vamos a hacer un proyecto de colaboración pública y privada con todas las pequeñas empresas, tiendas de abarrotes y centros comerciales para pedirles que nos brinden las imágenes de las cámaras (que tienen en sus instalaciones) que dan a las calles”, detalló.

Otra estrategia será el monitoreo a los policías municipales mediante una cámara corporal. Para implementar esto, calcula una bolsa de 85 millones de pesos.

“La cámara corporal lo que ayuda es a que el policía en todo momento tenga la certidumbre de que ninguna autoridad del ayuntamiento, ningún ciudadano u otro elemento le pueda pedir que cambie su actuar”.

El plan de seguridad se complementará con la coordinación tanto con las autoridades estatales como con las federales, así como la creación de una primera red de vigilancia vecinal para el municipio, replicando lo que sucede en sitios como Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, o en San Pedro Garza García, en Nuevo León, donde los vecinos pueden contactar a elementos policíacos desde su teléfono cuando haya una acción que genere suspicacias o se presente una emergencia.

Kumamoto dijo que aumentará a dos mil 500 los Pulsos de Vida en el municipio, además de elevar el número de personal de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La familia, el gran soporte de su trayectoria política

Pedro Kumamoto tuvo un gran salto en la política cuando fue diputado local independiente en el año 2015; tras aquel triunfo, compitió por un escaño en el Senado de la República también de forma independiente, aunque para las elecciones de 2018 ya no le alcanzó. Pese a ello, mantiene como uno de sus mayores logros profesionales el haber competido por la Cámara Alta.

Con una Maestría en Políticas Públicas por la University College London (UCL), Kumamoto se considera una persona amiguera y cercana a su familia y se ve en 10 años formando su propia familia, con hijos y varias mascotas.

- ¿De qué te arrepientes a tu edad?

- Creo que no me arrepiento de nada. Quizás nada más de esas veces que dices: ¡Ah! este lonche huele raro. Igual te lo comes. Esa era la mejor, me arrepentiría nada más.

- ¿Cuál es tu mayor logro o satisfacción?

- A nivel político, la candidatura al Senado, los 762 mil votos, el lograr también esta coalición, para mí y para todo el equipo, creo que fue un gran logro. Y a nivel personal el haber escrito mi tesis de maestría, entregarla y graduarme de una de las universidades más importantes del Reino Unido, para mí también fue una enorme satisfacción.

- ¿El mayor fracaso?

- Así como fue la mayor victoria en muchos sentidos lo del Senado, también fue uno de los mayores aprendizajes para poder entender cómo funcionaba el modelo político mexicano en torno a partidos y fue también un momento de muchas reflexiones sobre que entonces teníamos que construir un partido.

- ¿Muchas novias?

- Sólo las necesarias.

- ¿Como cuántas?

- No, no, la verdad es que fui muy amiguero, algo noviero, pero sobre todo alguien muy comprometido con vivir y con compartir con otras personas.

- ¿Te cortaban o las cortabas?

- No, me cortaban.

- ¿Cómo te ves en 10 años?

- En 10 años me veo como papá, me veo como profesor, es algo que no quiero dejar nunca, me veo como alguien que la experiencia que pueda adquirir durante estos años como presidente municipal o como cualquier otro cargo de función que venga posteriormente, compartirlo, compartirlo con más personas de la política, compartirlo con personas que están en el activismo, compartirlo con personas que están en la academia, a lo mejor con dos o tres perros en la familia.

- ¿Tienes algún enemigo o alguien que te caiga mal?

- Pues hay muchas personas con las que no coincido, pero no consideraría que son enemigos, creo que hay en todo caso perspectivas distintas en la política.

- ¿Quién es tu mejor amigo?

- Mi mejor amigo se llama Alberto y somos amigos desde 2008, que nos encontramos protestando y haciendo activismo por la movilidad.

- ¿A quién le siguen los pasos o quién es tu mayor inspiración?

- Claro que admiro a Claudia Sheinbaum, claro que admiro mucho de la lucha y el recorrido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aparte de estos, digamos, como ejemplos políticos electorales me pasa cotidianamente que voy conociendo a vecinos, a activistas, a profesoras y profesores.

- ¿La importancia de la familia en tu vida?

- Una enorme relevancia. Cuando les dije a mis papás que quería ser cineasta, me apoyaron; cuando les dije que quería ser poeta, me apoyaron; cuando les dije que quería ser gestor cultural, me apoyaron; y cuando les dije que quería ser candidato independiente y no ganar, también me apoyaron. Creo que es esa confianza la que en buena medida me hace pensar que las cosas pueden cambiar.



- ¿Dejarías la política por la familia?

- Yo no creo que el día de hoy tenga ese escenario de dejar la política por mi familia porque no ha existido una condición como esta que estoy mencionando. Pero definitivamente yo quiero estar en la política hasta que pueda ser útil en ella.

- Mensaje a los lectores de EL INFORMADOR

- Yo les quisiera invitar a quienes nos están viendo que participen en la política. Política estudiantil, vecinal, sindical, de cámaras, cualquier tipo, o política electoral. Pero que no permitan que pase lo que siempre pasa, que es o haces la política tú o alguien más la hace en tu nombre.

Es chivista… aunque ganen

Entre sus hobbies, Pedro Kumamoto es un fiel aficionado a las Chivas de Guadalajara, aunque ganen. Tras varias temporadas donde el club ha tenido malos resultados y a casi siete años de su último campeonato de liga, el candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco” se declara leal a la antigua casa del club, el Estadio Jalisco.

Entre el tequila y el mezcal, prefiere la primera, una de las bebidas más tradicionales de Jalisco, aunque la decisión la consideró difícil; más fácil le resultó elegir entre los tacos y las tortas ahogadas, decantándose por las tortas sin dudarlo.

Kumamoto nació en 1990, fue estudiante del ITESO y dio el salto a la política en 2015 cuando fue diputado local independiente en el Congreso de Jalisco; tras ello, intentó ser senador de la República, pero perdió la elección de 2018. Seis años después, espera ser el próximo presidente municipal de Zapopan. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Fan de los videos “random”, Taylor Swift y José Agustín

Más allá de la política, Pedro Kumamoto se declara un aficionado de ver videos “random” -como él los denomina- en YouTube sobre diversos contenidos como historia, explicaciones de videojuegos, ejercicio físico o videos musicales.

Kumamoto no se decanta por algún género musical como tal, ya que escucha corridos tumbados, Dua Lipa o Taylor Swift, cuya música ha comenzado a escuchar recientemente, entre otros.

En cuanto a los deportes, es aficionado del futbol y del basquetbol, mientras que en la literatura le gusta la poesía y las novelas. Entre sus escritores favoritos está José Agustín, fallecido este mes de enero.

- ¿Y en qué te consideras experto?

- En ver videos random de YouTube: si abres mi feed vas a ver que hay videos de cómo hacer el mejor pad thai, una partida de Age of Empires, la explicación de la invasión de Bahía de Cochinos, al mismo tiempo cómo mejorar tu pisada al correr y a lo mejor algún video de Chalino Sánchez, ¿no? Está muy random mi feed de YouTube.

Escucho desde rap hasta música clásica, pasando por corridos tumbados, por Dua Lipa, por Chayanne, el otro día estábamos escuchando antes de un meeting, pues para ponerse en el mood torero, ¿no?

- ¿Tu canción favorita es de Chalino? ¿O de otro artista?

- No. Estoy tratando de escuchar de todo, por ejemplo, a mí no me gustaba Taylor Swift, pero le estoy empezando a dar la oportunidad a ella. Eso es personal. No, o más bien ella me está dando la oportunidad de escucharla. Estoy escuchando mucho de Devendra Banhart, me gusta mucho una banda, Ases Falsos, son chilenos.

- ¿Te gusta el deporte?

- Me gusta mucho correr y andar en bicicleta. En bicicleta, pues antes de la campaña yo creo que me movía el 80% del tiempo, ahorita no alcanzo a andar en bicicleta porque los traslados son muy largos y los ritmos son muy fuertes, pero andar en bicicleta para mí es una de las actividades favoritas. Y bueno, jugué básquetbol, fútbol, fútbol americano.

- En literatura, ¿género o libro favorito?

- Leo ficción, ensayo y poesía, obviamente lecturas académicas porque soy profesor en la Universidad de Guadalajara. En ficción, leo a Elena Garro, Clarice Lispector, mexicanos contemporáneos, Juan Pablo Villalobos, Antonio Ortuño que es tapatío. De poesía, Jorge Esquinca. También invitaría a los lectores a que lean a José Agustín, al magíster de magísteres, a la Literatura de la Onda.

Qué opina de...

Pedro Kumamoto calificó a políticos de los ámbitos nacional y local:

López Obrador:

El gran liderazgo de nuestro país en el último siglo.

Claudia Sheinbaum:

La continuación de la transformación y una gran gobernante.

Xóchitl Gálvez:

Pues, la oposición y la continuación de los conservadores.

Máynez:

Un meme.

Gobernador de Jalisco:

Oídos cerrados.

Ricardo Villanueva:

Un gran rector.

Claudia Delgadillo:

Próxima gobernadora.

Laura Haro:

La candidata del PRI.

Pablo Lemus:

El candidato de la frivolidad y la corrupción.

Juan José Frangie:

La continuidad de la frivolidad y de la corrupción.

Óscar Santos:

El candidato del PRI.

Pedro Kumamoto:

Cambio, honestidad e innovación.

