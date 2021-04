Elecciones Jalisco 2021: Retrasa IEPC registro de candidaturas por fallas en verificación

Los representantes de los partidos políticos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) exhibieron decenas de fallas y omisiones en las verificaciones que las autoridades electorales hicieron de las solicitudes de registros de candidaturas, lo que provocó el retraso del arranque de campañas políticas.

A las siete de la noche del 3 de abril, cinco horas antes del inicio de las campañas, inició la sesión extraordinaria del IEPC para resolver las solicitudes de registro de fórmulas a candidaturas a diputaciones por mayoría relativa, por representación proporcional y de planillas a munícipes.

Sin embargo, en los proyectos de acuerdo se comenzaron a rechazar algunos registros al señalar que los partidos no entregaron varios documentos, por ejemplo, carta de residencia, copia certificada del INE o incumplimiento de la declaración patrimonial.

No obstante, durante la discusión de las aprobaciones, los representantes de los partidos políticos presentaron los documentos que presuntamente les faltaban, incluso les presentaban el número de folio de recibido con fecha y hora de recepción del IEPC, lo que demostraba que sí habían solventado las observaciones a tiempo y pese a ello no se incluyó en sus expedientes.

Eso llevó a que en cada caso tomaran hasta media hora para un solo candidato a diputado.

El colmo fue que, ya por la madrugada del sábado y cuando apenas comenzaban la discusión para las planillas a munícipes, el primero en turno, el Partido Acción Nacional, recibió el rechazo de decenas de planillas.

Al intervenir el representante, Luis Muñoz, comenzó a numerar las observaciones que le hicieron y a señalar los folios y contestaciones con acuses de recibido de cada una de ellas.

Después de 18 minutos de señalar falta por falta solventada y aún lejos de concluir, el consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, hizo una moción.

“No tenemos las condiciones jurídicas para agotar un ejercicio de este tipo, la duración de las participaciones es clara: tres rondas, diez minutos, cinco minutos, tres minutos, me parece que en la exposición tan solo de este partido estaríamos superando esta parte”.

Propuso a continuación que todas las dudas se canalizaran a la Secretaría General y abrir un receso para poder procesar la información.

Inició entonces un debate, en el que tanto representantes de partidos como consejeros estaban a favor y en contra de suspender la sesión, pues aunque les tomaría horas escuchar a cada partido, ya urgía concluir con el registro.

“Propongo que se continúe hasta que cada partido agote sus listados de requerimientos que le hicieron y que el secretario vaya tomando nota de los folios y las fechas en que fueron recibidos para que se dé cuenta de que fueron sustentadas en tiempo y forma dichas observaciones”, señaló el representante del PRI, Rubén Efraín Palacios Morquecho.

Argumentó que tales fallas no se le pueden atribuir a los partidos, pues el IEPC no tomó en cuenta las respuestas a las observaciones ni le alcanzó el tiempo para verificar todos los documentos que comprobaban que fueron solventadas.

“Para eso 18 minutos no nos van a alcanzar, pero no por cuestiones de los partidos, porque solventamos y no aparecen proyectadas ni solventadas, lo que sí hicimos, además, aparte de las observaciones que nos hicieron hubo bastantes sustituciones y tampoco se ven reflejadas”.

El Partido Encuentro Solidario, por ejemplo, tenía 177 observaciones que difícilmente se relatarían en una participación.

Sin suspender la reunión, se acordó que la Secretaría General organizara mesas durante la madrugada con cada uno de los partidos, en los que de manera paralela los representantes de los institutos políticos le mostrarían al personal del IEPC la documentación que sí entregaron y que no estaba anexada a los expedientes y así evitar prolongar el debate.

Después de las cuatro de la mañana, la sesión seguía abierta a la espera de la revisión de los documentos.

